Британцы своеобразно давят на Шольца. Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Британцы таким образом демонстрируют, мол, если ты не можешь, давай хоть мы как-то поможем. Потому что потом заплатишь в четыре раза больше", – отметил политтехнолог.

Политическая позиция

В политическом мире европейские страны борются за свое лидерство. В частности, Великобритания, Франция и Германия. Последняя, по словам Тизенгаузена, постепенно это лидерство отдает.

"В чем цинизм политики – пользуются слабым и неудобным положением Шольца. Но такой легкий шантаж, где можно нажать, может пойти нам на пользу", – добавил он.

Отметим, инициатива Великобритании может решить проблему того, что Германия не может предоставить Украине дальнобойные ракеты. А передача Taurus Лондону может обойти политические нюансы.

Обратите внимание! Возможность передачи Taurus Украине обсуждается еще с лета 2023 года. Германия выразила опасения относительно возможной эскалации в случае использования такого оружия по объектам на территории России.

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