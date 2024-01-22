Об этом 24 Каналу в эфире программы "Топтема" рассказал военно-политический обозреватель "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он намекнул, что предоставление Украине новых ракет может совпасть с получением западной авиации.
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Почему Германия тянет из TAURUS
Ракеты TAURUS очень похожи по своему функционалу на Storm Shadow и SCALP, но они напрямую не интегрируются с украинскими фронтовыми бомбардировщиками Су-24. Соответственно, возникает вопрос о том, какой смысл в этих ракетах, если у Украины нет достаточного количества платформ для их запуска.
"Лучшей платформой для TAURUS является либо Eurofighter Typhoon, либо... Saab Gripen. А Saab Gripen – это именно тот самолет, о котором Швеция недавно заявила, что она не прочь нам его передавать", – заметил военный обозреватель.
И это отнюдь не случайные слова, ведь еще в 2023 году в СМИ появились сообщения о том, что группа украинских летчиков прошла ознакомительную подготовку на Gripen. Тогда эту подготовку подавали как ознакомление с общей эргономикой самолета, которая позволила бы пилотам быть более подготовленными к F-16.
"Архитектура и концепция западных самолетов Saab Gripen и F-16 действительно очень похожи. Похожие кокпиты, похожая эргономика... Но все же, (стоило ли – 24 Канал) тратить несколько месяцев для того, чтоб привыкнуть к кокпиту Gripen? Почему же тогда (украинских пилотов – 24 Канал) не отправили, например, в Румынию или Испанию для такой подготовки?" – спросил Коваленко.
Эти сообщения заставляют задуматься о том, что страны Запада могут провернуть "многоходовку" и обеспечить воздушные силы самолетами, которые лучше всего подходят для использования европейских авиационных ракет.
Что известно о TAURUS и предоставлении дальнобойных ракет
- Впервые публичная информация о том, что в будущем Германия могла предоставить Украине авиационные ракеты TAURUS, появилась летом 2023 года Однако в течение длительного времени Германия не очень охотно говорит по этой теме.
- В то же время, Британия и Франция еще во время летнего наступления Сил обороны уже успели передать десятки дальнобойных ракет, которые Воздушные Силы эффективно использовали в том числе и для уничтожения российского флота.
- В то же время США, подобно Германии, долго не решались предоставить Украине ракеты ATACMS, пока Силы обороны успешно ударили ими по аэродрому в Бердянске. Впрочем, по тогдашним сообщениям, количество этих ракет было небольшим, а их модификация – не самой мощной.
- В то же время и США, и Германия являются двумя крупнейшими поставщиками военной помощи для Украины, передав за 2 года войны снаряжение на 43 и 17 миллиардов евро.