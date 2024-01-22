Об этом 24 Каналу в эфире программы "Топтема" рассказал военно-политический обозреватель "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он намекнул, что предоставление Украине новых ракет может совпасть с получением западной авиации.

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Почему Германия тянет из TAURUS

Ракеты TAURUS очень похожи по своему функционалу на Storm Shadow и SCALP, но они напрямую не интегрируются с украинскими фронтовыми бомбардировщиками Су-24. Соответственно, возникает вопрос о том, какой смысл в этих ракетах, если у Украины нет достаточного количества платформ для их запуска.

"Лучшей платформой для TAURUS является либо Eurofighter Typhoon, либо... Saab Gripen. А Saab Gripen – это именно тот самолет, о котором Швеция недавно заявила, что она не прочь нам его передавать", – заметил военный обозреватель.

И это отнюдь не случайные слова, ведь еще в 2023 году в СМИ появились сообщения о том, что группа украинских летчиков прошла ознакомительную подготовку на Gripen. Тогда эту подготовку подавали как ознакомление с общей эргономикой самолета, которая позволила бы пилотам быть более подготовленными к F-16.

"Архитектура и концепция западных самолетов Saab Gripen и F-16 действительно очень похожи. Похожие кокпиты, похожая эргономика... Но все же, (стоило ли – 24 Канал) тратить несколько месяцев для того, чтоб привыкнуть к кокпиту Gripen? Почему же тогда (украинских пилотов – 24 Канал) не отправили, например, в Румынию или Испанию для такой подготовки?" – спросил Коваленко.

Эти сообщения заставляют задуматься о том, что страны Запада могут провернуть "многоходовку" и обеспечить воздушные силы самолетами, которые лучше всего подходят для использования европейских авиационных ракет.

Что известно о TAURUS и предоставлении дальнобойных ракет