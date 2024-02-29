Німецький парламент зазначив, що війна в Україні підтвердила, що сучасні воєнні дії поєднують класичні та неконвенційні операції. До останніх належать кібератаки, кампанії з дезінформації та диверсії. Журналісти, які отримали документ у розпорядження, детальніше розповіли про нього.

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Про що мовиться у німецькому звіті

Напад агресора – гібридний та/або із застосуванням усього арсеналу сучасних збройних сил в усіх вимірах (сухопутний, повітряний/космічний, морський, кібернетичний та інформаційний) на територію НАТО… Є, таким чином, вірогідним сценарієм,

– заявили в Німеччині.

Там виклали один зі сценаріїв нападу та підкреслили, що він є тільки одним з можливих та не уточнили, який розвиток подій передбачають інші сценарії.

Згідно з відомим сценарієм війна передбачає 4 фази:

перша – триває з різним ступенем інтенсивності декілька років і передбачає гібридний вплив агресора: шпигунство, кібератаки, диверсії та атаки на життєво важливі та оборонно важливі об'єкти та критичну інфраструктуру. Її ключова особливість – гібридний вплив відбувається таємно , і пов'язати його з агресором одразу неможливо;

, і пов'язати його з агресором одразу неможливо; друга – за декілька місяців відбувається розгортання військ агресора на східних кордонах НАТО – і розгортання сил Альянсу для стримування у відповідь. Гібридний вплив продовжується, проте стає інтенсивнішим, а його приховування – все меншим;

агресора на східних кордонах НАТО – і розгортання сил Альянсу для стримування у відповідь. Гібридний вплив продовжується, проте стає інтенсивнішим, а його приховування – все меншим; третя – щонайменше один рік відкритої військової агресії проти території НАТО – вибіркові атаки із застосуванням конвенційних і неконвенційних засобів, включно з цілями на території Німеччини, а також імовірні перебої в роботі супутників у космосі;

із застосуванням конвенційних і неконвенційних засобів, включно з цілями на території Німеччини, а також імовірні перебої в роботі супутників у космосі; четверта – війська агресора прориваються через оборонні лінії НАТО на територію Німеччини. Передбачають повномасштабне збройне протистояння в космосі. Сценарій передбачає, що фаза завершується "домовленістю про припинення вогню не раніше, ніж через кілька місяців".

У звіті Берлін пропонує взяти сценарій як основу, щоб побудувати концепцію цивільного захисту. До речі, відповідні відомства на його основі можуть додатково моделювати "підсценарії" для ефективнішої оборони.

Зверніть увагу! У січні 2024 року територіальний командувач Бундесверу генерал-лейтенант Андре Бодема заявив у інтерв'ю DPA, що Берлін вперше з часів завершення холодної війни розробляє новий комплексний оперативний план оборони, який враховує уроки повномасштабної російської агресії проти України.

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