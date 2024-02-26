Так, венгерский парламент одобрил заявку страны на вступление в Североатлантический альянс. Таким образом шведская сторона сможет начать процесс присоединения к НАТО.

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Венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции в НАТО

Журналисты Reuters сообщили, что парламент Венгрии 26 февраля одобрил законопроект, который позволяет Швеции присоединиться к НАТО. Таким образом у страны наконец "расчищен" путь к присоединению к Альянсу.

Стоит отметить, что Венгрия была последней среди 31 члена НАТО, которая ратифицировала членство Швеции. Это произошло после месяцев проволочек со стороны правящей венгерской партии Фидес.