Так, угорський парламент схвалив заявку країни на вступ до Північноатлантичного альянсу. Таким чином шведська сторона зможе почати процес доєднання до НАТО.

До теми Тепер справа за Угорщиною: парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО

Угорський парламент ратифікував заявку Швеції у НАТО

Журналісти Reuters повідомили, що парламент Угорщини 26 лютого схвалив законопроєкт, який дозволяє Швеції приєднатися до НАТО. Таким чином у країни нарешті "розчищений" шлях до приєднання до Альянсу.

Варто зазначити, що Угорщина була останньою серед 31 члена НАТО, яка ратифікувала членство Швеції. Це відбулося після місяців зволікань з боку керівної угорської партії Фідес.