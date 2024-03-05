Новый президент Венгрии Томаш Шуйок 5 марта, в первый день пребывания на этом посту, подписал важный документ. Он принял протокол о ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс.
Смотрите также На севере НАТО стартовали масштабные военные учения: в России уже отреагировали
Венгрия подписала протокол о ратификации
Недавно венгерский парламент одобрил заявку страны на вступление в Североатлантический альянс. Это позволило шведской стороне начать процесс присоединения к НАТО.
Сейчас новоизбранный венгерский глава подписал протокол о ратификации вступления Швеции в НАТО. Эту информацию сообщили на сайте президента Венгрии.
Сегодня президент Томаш Шуйок подписал решение Национального собрания (парламента – 24 Канал) от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО,
– говорится в сообщении.
Ранее венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции
- Журналисты Reuters сообщили, что парламент Венгрии 26 февраля одобрил законопроект, позволяющий Швеции присоединиться к НАТО. Таким образом, у страны наконец "расчищенный" путь к присоединению к Альянсу. 188 венгерских депутатов проголосовали "за", а 6 – "против".
- Следует отметить, что Венгрия была последней среди 31 члена НАТО, ратифицировавшей членство Швеции. Это произошло после месяцев проволочек со стороны руководящей венгерской партии "Фидес".
- Тогда отреагировал на решение венгерского парламента уже и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в соцсети Х. В частности, он приветствовал голосование парламента Венгрии за ратификацию членства Швеции в НАТО.
- Ранее парламент Венгрии отклонил предложение провести голосование по одобрению заявки Швеции на вступление в НАТО.
- Однако после одобрения заявки турецким парламентом венгерский премьер-министр Виктор Орбан также призвал депутатов своей страны принять решение о вступлении Швеции в НАТО.