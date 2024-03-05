Новый президент Венгрии Томаш Шуйок 5 марта, в первый день пребывания на этом посту, подписал важный документ. Он принял протокол о ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Смотрите также На севере НАТО стартовали масштабные военные учения: в России уже отреагировали

Венгрия подписала протокол о ратификации

Недавно венгерский парламент одобрил заявку страны на вступление в Североатлантический альянс. Это позволило шведской стороне начать процесс присоединения к НАТО.

Сейчас новоизбранный венгерский глава подписал протокол о ратификации вступления Швеции в НАТО. Эту информацию сообщили на сайте президента Венгрии.

Сегодня президент Томаш Шуйок подписал решение Национального собрания (парламента – 24 Канал) от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО,

– говорится в сообщении.

Ранее венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции