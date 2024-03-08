Про це 24 Каналу заявив голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, зауваживши, що так Балтійське море фактично стало "внутрішнім озером" НАТО. Він додав, що це дуже сильно підсилює Альянс. Зазначимо, що Швеція долучилася до блоку 7 березня.

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"І замикає повністю формування суцільного кордону НАТО проти Росії. Уже немає "білих плям", – сказав Романюк.

За його словами, Швеція понад 200 років мала нейтральний статус. Навіть більше, аніж Швейцарія. Владімір Путін зробив усе можливе для того, аби НАТО було потужним як ніколи.

До слова, у 1999-му році у блоці було 19 країн, а нині – 32. Збільшився і кордон Північноатлантичного альянсу вздовж кордону країни-агресорки. Раніше він був приблизно 1250 кілометрів, а тепер – понад 2 550.

Усе навпаки, що хотів Путін. Він хотів "демілітаризації" України, зокрема, 2 роки тому. Він добився абсолютної мілітаризації України та всього Східного флангу НАТО,

– наголосив голова громадської організації "Україна в НАТО".

Президент Росії спонукав до збільшення оборонного бюджету країн світу. Нині триває тотальне озброєння.

Швеція – союзник України

Швеція історично у своїй більшості понад 400 років є традиційним союзником України. Тож фактично ця країна є додатковим адвокатом української держави у ЄС та НАТО.

"Є всі сподівання, що Швеція, вступивши в НАТО й отримавши захист від таких своїх союзників – сусідів як Фінляндія і Норвегія, – зможе передати нарешті Україні з часом літаки Gripen", – припустив Юрій Романюк.

Раніше країна заявляла про те, що готова подітися з Україною щонайменше однією ескадрильєю. Однак за умови, якщо Швецію візьмуть до Альянсу та літаки F-35 з Фінляндії та Норвегії зможуть посилювати та патрулювати її повітряний простір.

Нині військово-промисловий комплекс Швеції готовий допомагати Україні озброюватися, будувати заводи та передавати військові технології.

"Росія безумовно зазнала стратегічних втрат, геополітичних, військових, оборонних і всіх інших тим, що, намагаючись зупинити НАТО, вона навпаки його значно посилила", – додав голова громадської організації "Україна в НАТО".

Швеція вступила в НАТО