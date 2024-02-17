Міністр оборони Швеції Поль Джонсон підтвердив, що його країна розглядає варіант передачі Україні літаків Gripen. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Читайте також Україна може отримати винищувачі Gripen: що відомо про літаки та як вони допоможуть ЗСУ
Які умови назвав міністр
Джонсон дав зрозуміти, що питання щодо передачі Україні літаків Gripen зокрема залежатиме від членства Швеції у НАТО.
Так, ми сказали, що ми зможемо прийняти рішення, але це буде залежати від того, чи станемо ми союзником НАТО, тому що тоді на нас поширюється дія Статті 5, а також спільного оборонного планування НАТО. Тому ми сказали, що після цього зможемо розглянути це питання, але це також залежатиме від співпраці з іншими країнами,
– сказав він.
Глава Міноборони Швеції пояснив, що компоненти системи Gripen виробляються у багатьох державах.
Також Джонсон нагадав, що його країна бере участь у Коаліції з виробництва винищувачів та думає про те, як робити найкращий внесок у цю справу. Однак Швеція має бути союзником НАТО для можливості ухвалювати рішення щодо літаків, і це питання також залежить від інших країн.
Що кажуть експерти про Gripen
- Не так давно льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у розмові з 24 Каналом припустив, що Україна може отримати ці винищувачі у 2024 році. За його словами, наші пілоти вже літали на Gripen.
- На думку цього експерта, винищувачі Gripen допоможуть Україні у короткостроковій перспективі. Ці літаки трохи нижчі за класом, ніж F-16. Однак вони здатні виконувати практично весь спектр завдань.
- Раніше авіаційний експерт Костянтин Криволап назвав Gripen компактними, раціональними та недорогими в експлуатації винищувачами, які мають один двигун. Ці літаки трохи менші за F-16.
- Нагадаємо, що експерт з авіації Богдан Долінце казав, що ці винищувачі можуть стати цікавим рішенням для України. Адже Gripen адаптовані для експлуатації в складних технічних умовах, що дозволяє їх використовувати зі слабко підготовлених аеродромів з обмеженою кількістю інфраструктури.