Міністр оборони Швеції Поль Джонсон підтвердив, що його країна розглядає варіант передачі Україні літаків Gripen. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Які умови назвав міністр

Джонсон дав зрозуміти, що питання щодо передачі Україні літаків Gripen зокрема залежатиме від членства Швеції у НАТО.

Так, ми сказали, що ми зможемо прийняти рішення, але це буде залежати від того, чи станемо ми союзником НАТО, тому що тоді на нас поширюється дія Статті 5, а також спільного оборонного планування НАТО. Тому ми сказали, що після цього зможемо розглянути це питання, але це також залежатиме від співпраці з іншими країнами,

– сказав він.

Глава Міноборони Швеції пояснив, що компоненти системи Gripen виробляються у багатьох державах.

Також Джонсон нагадав, що його країна бере участь у Коаліції з виробництва винищувачів та думає про те, як робити найкращий внесок у цю справу. Однак Швеція має бути союзником НАТО для можливості ухвалювати рішення щодо літаків, і це питання також залежить від інших країн.

Що кажуть експерти про Gripen