Ситуація здвинулася з мертвої точки й тепер союзники обговорюють можливу передачу й інших видів літаків, зокрема F-18 та Gripen. Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, настільки важливе для України отримання цих машин.
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Які переваги Gripen
Військовий експерт припустив, що у 2024 році Україна може отримати Gripen. Українські пілоти вже літали на таких літаках.
Цей літак може стати для Повітряних сил ЗСУ одним з додаткових типів, адже основним буде винищувач F-16. Українська авіація може мати в арсеналі 2 – 3 типи літаків й Gripen стане хорошим доповненням,
– зазначив Світан.
Gripen мають просте комплектування. Хороший літак з 9 точками підвіски. Він здатний виконувати бойові завдання практично на всіх умовах польоту та видах льотної підготовки. А також використовує практично все озброєння НАТО.
Чим особливий F-18
Україні, ймовірно, можуть передати приблизно 40 літаків F-18 "Hornet". За словами військового експерта, якщо розглядати літаки, то оптимальний варіант це укомплектування бригади.
Трьохескадрильна бригада – 40 літаків. 12 літаків – 1 ескадрилья, 36 – 3 ескадрильї й ланка управління – 4 літаки. Якщо в України буде 40 літаків Gripen та F-18, то одну з бригад ми зможемо перенаправити на навчання та супровід. Тому що літаки це не на один-два дні. Авіація такого рівня на десятки років,
– мовив Світан.
F-18 – це палубний багатоцільовий винищувач. Його авіоніка підходить для роботи по надводних наземних цілях. З погляду застосування F-18 дуже хороший штурмовик якраз для того, щоб виконувати завдання щодо знищення росіян на землі.
"F-18 своєю авіонікою може прикрити небо. Gripen краще застосовувати для перехоплення повітряних цілей. Він доволі верткий, а схема "качка", тобто переднє управління, дає можливість виконувати повітряний бій, відстежуючи ракети й безпілотники у повітрі", – додав льотчик-інструктор.
Gripen можна застосовувати в режимі ППО, F-18 – бомбардувальника й штурмовика, а F-16 – це вже перехоплювач-винищувач.
Посилення української авіації
- У серпні під час візиту до Швеції президент Володимир Зеленський обговорив зі шведською стороною тему передачі нашій державі літаків Gripen. Політики навіть визначили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання Україною цих винищувачів.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що нині Швеція розглядає можливість розроблення новітньої версії винищувача Gripen, який увійде у її повітряні сили. Тому наша держава матиме перспективу отримати літаки старішого типу.
- Міноборони України на закритому засіданні українсько-американської конференції оборонних індустрій представило список озброєнь США, які вкрай необхідні Україні. Зокрема, до нього увійшли винищувачі F-18 "Hornet".