Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про стратегію росіян. Відповідну заяву він зробив в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.
До слова Падіння уламків і потерпілі у Бортничах: усе, що відомо про ворожу ранкову атаку на Київ
Яка стратегія російської авіації та які наслідки для України
Система базування російської авіації постійно вдосконалюється.
Нині Росія утримує на десятках аеродромів сотні літаків та гелікоптерів. Проте Україна має довідкову інформацію щодо базування ворожої техніки.
Вона знаходиться близько до підконтрольної території Силам оборони нашої держави. І це ставить під загрозу літальні апарати загарбників, оскільки Україна має засоби, щоб досягати до російських літовищ.
Чому сигнал тривоги прозвучав після вибухів
- 11 грудня, росіяни здійснили обстріл по території України. Зокрема, дронами-камікадзе атакували Миколаївщину та Одещину. Окрім цього, завдали ракетних ударів по Києву та Київщині. Там у результаті було збито 14 "Шахедів" і 8 ракет.
- Близько 4 ранку в Києві оголосили повітряну тривогу. Але вона прозвучала після перших вибухів. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що балістичні ракети летять дуже швидко. А в протиповітряної оборони є лічені хвилини, щоб відреагувати на загрозу.
- Так, унаслідок російської атаки на Київ у Дарницькому районі було пошкоджено будинки. Також уламок ракети було виявлено на території магазину-складу. Четверо людей постраждали. Медики надали їм допомогу на місці.