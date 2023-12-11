Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о стратегии россиян. Соответствующее заявление он сделал в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.
К слову Падение обломков и пострадавшие в Бортничах: все, что известно о вражеской утренней атаке на Киев
Какова стратегия российской авиации и какие последствия для Украины
Система базирования русской авиации постоянно совершенствуется.
Сейчас Россия удерживает на десятках аэродромов сотни самолетов и вертолетов. Однако Украина располагает информацией о базировании вражеской техники.
Она находится близко к подконтрольной территории Силам обороны нашего государства. И это ставит под угрозу летательные аппараты захватчиков, поскольку у Украины есть средства, чтобы достигать до российских аэропортов.
Почему сигнал тревоги прозвучал после взрывов
- 11 декабря, россияне совершили обстрел по территории Украины. В частности, дронами-камикадзе атаковали Николаевщину и Одесчину. Кроме того, нанесли ракетные удары по Киеву и Киевщине. Там в результате было сбито 14 "Шахедов" и 8 ракет.
- Около 4 утра в Киеве объявили воздушную тревогу. Но она прозвучала после первых взрывов. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что баллистические ракеты летят очень быстро. А у противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы отреагировать на угрозу.
- Так, в результате российской атаки на Киев в Дарницком районе были повреждены дома. Также обломок ракеты был обнаружен на территории магазина-склада. Четверо человек пострадали. Медики оказали им помощь на месте.