Вони можуть допомогти Україні на фронті, та це значною мірою залежатиме від кількості озброєння для літаків. Детальніше про можливості "Міражів" 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

Детальніше Французький міраж для ЗСУ: на що здатні літаки Mirage 2000 та які бойові завдання виконуватимуть

Як застосовуватимуть французькі винищувачі

Вже цього січня Повітряні сили ЗСУ мають отримати перші 3 французькі винищувачі Mirage 2000-5F. Ці літаки зняли з озброєння французьких Повітряно-космічних сил та модифікували для виконання складніших завдань.

Загалом же Україні мають передати близько 10 таких винищувачів.

Навряд чи можна сказати, що вони суттєво підсилять нас, але будь-яке озброєння, тим паче такі складні як літаки, безумовно, додають росту нашому потенціалу. Ці літаки, тим паче, матимуть покращені характеристики,

– зауважив Ігор Романенко.

Насамперед з літаків Mirage можна застосовувати ракети SCALP/Storm Shadow та авіабомби AASM Hammer. І те, і інше дуже важливо для України.

"Питання в тому, скільки всього авіаційного озброєння нададуть нам для застосування з цих літаків. Їхня кількість невелика, але дуже важливо, що вони кращі, ніж радянські літаки Су-24", – додав генерал-лейтенант у відставці.

Водночас Україні потрібно використовувати "Міражі" не лише як засоби протиповітряної оборони, як зараз це відбувається з F-16. Дуже важливою є саме підтримка сухопутних військ. Тож навіть невелика кількість літаків, які покращить застосування засобів для завдання ударів по наземних цілях, може дуже допомогти.