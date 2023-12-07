Журналісти Reuters, ознайомлені з відповідним документом, зазначили, що запит України щодо озброєння повний "сюрпризів". У чому вони полягають, читайте далі.

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Київ просить про найпередовішу зброю

Так, список, який представили офіційні представники ОПК України, містить зброю, яку наша держава вже отримувала від свого союзника. Це, наприклад, танки Abrams і 155-міліметрові артилерійські снаряди. Крім того, до нього увійшло озброєння, про які Київ неодноразово просив. Це, зокрема F-16, безпілотники та ракети великої дальності ATACMS.

Але в цьому списку є й кілька сюрпризів, наголошує видання. Це, наприклад, дороговартісні літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing (BA.N) і C-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin (LMT.N). У перелік потрапили ударні вертольоти Apache компанії Boeing, а також гелікоптер Black Hawk.

Але на цьому українці не зупинилися. Документи показують, що наша країна також шукає винищувачі F-18 "Hornet", три типи безпілотників General Atomics, зокрема MQ-9B Sky Guardian і систему протиповітряної оборони THAAD виробництва Lockheed.

Журналісти зазначають, що запит України відображає її усвідомлення того, що для продовження боротьби вона повинна отримувати військову підтримку Заходу.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

6 грудня президент США Байден під час звернення до Конгресу, в якому пояснював важливість подальшої підтримки Києва у протистоянні з Росією, анонсував новий пакет допомоги Україні вартістю 175 мільйонів доларів.

Пізніше Пентагон розкрив деталі чергового пакету. Туди увійшли