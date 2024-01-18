Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, як можуть доповнювати один одного винищувачі F-16 та Gripen.
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Чому Україні потрібні саме F-16
Льотчик-інструктор зазначив, що F-16 та Gripen є літаками одного класу. Це багатофункціональні платформи, які можуть виконувати практично весь спектр завдань – перехоплення, повітряного бою та роботу по землі як бомбардувальника й штурмовика, підтримуючи піхоту.
Оптимальна база, звісно, це F-16,
– наголосив Світан.
Він зауважив, що чим менше класів літаків – тим краще. Тому ліпше розглядати лише один варіант, а саме – винищувачі F-16. Вони А хороші тим, що можуть виконувати будь-яке завдання, крім транспортного, пов'язаного з великою місткістю.
Як можуть допомогти літаки Gripen
Світан пояснив, що винищувачі Gripen можуть допомогти нам у короткостроковій перспективі. Тобто коли у нас недостатня кількість літаків з різних причин.
За його словами, вони трохи нижчі за класом, ніж F-16. Можуть нести дещо менше озброєння, а локатори та авіоніка приблизно на рівні базових моделей F-16.
Літаки Gripen теж можуть виконувати практично весь спектр завдань, що й F-16. І навіть дещо ширше,
– сказав льотчик-інструктор.
Він пояснив, що шведські винищувачі можуть використовувати деяке європейське авіаційне озброєння. Тож F-16 та Gripen доповнюватимуть один одного, оскільки можуть нести різне озброєння.
F-16 для України: що відомо
- Перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що Україна готує інфраструктуру для винищувачів F-16. Йдеться, зокрема, про її захист засобами ППО, а також розв'язання низки інших питань.
- Пілот F-16 Ден Гемптон, якого називають "найсмертоноснішим пілотом США" зауважив, ці літаки не потребують ідеальних умов. Не знадобиться великої праці й для того, щоб адаптувати свої засоби до F-16.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов пояснив, що передача Україні винищувачів F-16 – це складний процес. Водночас усе відбувається за графіком та за наявним у нас планом. Тому немає жодних форс-мажорів.