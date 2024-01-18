Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, как могут дополнять друг друга истребители F-16 и Gripen.
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Почему Украине нужны именно F-16
Летчик-инструктор отметил, что F-16 и Gripen являются самолетами одного класса. Это многофункциональные платформы, которые могут выполнять практически весь спектр задач – перехват, воздушный бой и работу по земле в качестве бомбардировщика и штурмовика, поддерживая пехоту.
Оптимальная база, конечно, это F-16,
– подчеркнул Свитан.
Он заметил, что чем меньше классов самолетов – тем лучше. Поэтому лучше рассматривать только один вариант, а именно – истребители F-16. Они хороши тем, что могут выполнять любую задачу, кроме транспортной, связанной с большой вместимостью.
Как могут помочь самолеты Gripen
Свитан объяснил, что истребители Gripen могут помочь нам в краткосрочной перспективе. То есть когда у нас недостаточное количество самолетов по разным причинам.
По его словам, они немного ниже по классу, чем F-16. Могут нести несколько меньшее вооружение, а локаторы и авионика примерно на уровне базовых моделей F-16.
Самолеты Gripen тоже могут выполнять практически весь спектр задач, что и F-16. И даже несколько шире,
– сказал летчик-инструктор.
Он пояснил, что шведские истребители могут использовать некоторое европейское авиационное вооружение. Так что F-16 и Gripen будут дополнять друг друга, поскольку могут нести разное вооружение.
F-16 для Украины: что известно
- Первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что Украина готовит инфраструктуру для истребителей F-16. Речь идет, в частности, о ее защите средствами ПВО, а также решении ряда других вопросов.
- Пилот F-16 Дэн Хэмптон, которого называют "самым смертоносным пилотом США" заметил, эти самолеты не нуждаются в идеальных условиях. Не понадобится большого труда и для того, чтобы адаптировать свои средства к F-16.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов пояснил, что передача Украине истребителей F-16 – это сложный процесс. В то же время все проходит по графику и по имеющемуся у нас плану. Поэтому нет никаких форс-мажоров.