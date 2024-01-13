Американский пилот F-16 Дэн Хэмптон, которого называют "самым смертоносным пилотом США", рассказал, что нужно для того, чтобы наши военные могли пользоваться американскими истребителями. По его словам, эти самолеты не нуждаются в идеальных условиях, как все привыкли думать.

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Адаптировать свои средства можно

Хэмптон подчеркнул, что он не видел украинских аэродромов. Он отметил, что вместе с другими пилотами в отставке предлагал приехать в Украину и оценить то, что у нас уже есть, однако этого так и не произошло, поэтому он не может назвать конкретных средств, которые нужны.

Повторюсь, я взлетал на F-16 с очень примитивных мест, хуже Европы. Украина в Европе, а я слетал с мест на Ближнем Востоке, где нет ничего, кроме камней и песка. Все говорят, что F-16 нуждается в идеально чистых взлетно-посадочных полосах и безупречных условиях, но это неправда,

– подчеркнул пилот.

Дэн Хэмптон также сказал, что у украинских Воздушных сил уже есть кое-что и понимают, что нужно, чтобы поднять истребители в воздух, знают, что нужно здание управления полетами, а для парковки самолетов нужны укрытия. Наши пилоты понимают многое, ведь иначе у вас не было бы Воздушных сил.

Так что адаптировать свои средства к F-16 не требует большого труда. Это только вопрос доставки истребителей и людей, знающих, как ими пользоваться,

– отметил Хэмптон.

Кроме того, нужно также научить своих людей, как перейти от обслуживания имеющихся истребителей к поддержке F-16.

Сколько F-16 нужно Украине