У контексті передачі Україні винищувачів F-16, підполковник у відставці Ден Гемптон, ветеран бойових дій, поділився своїми думками щодо ефективності цих літаків у сучасних умовах. В інтерв'ю він зазначив, що попри вік певних моделей, їх можна легко оновити. Це робить винищувачі значно кращими за російські аналоги.

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Легкість модернізації як перевага

Гемптон зазначив, що система модернізації F-16 дозволяє швидко замінювати старі компоненти на новітні, зокрема авіоніку та радари. Це надає літакам перевагу, яка може бути критичною в умовах війни.

Так, це старі моделі, але вони легко оновлюються, і їх авіоніка, радари та озброєння значно кращі. Якщо ними керують західні пілоти або ті, хто навчався на Заході, це велика перевага,

– сказав він.

Пілот також не розуміє "таємничість", яка оповила інформацію щодо конкретних моделей F-16, які можуть передати Україні. Він вважає, що має бути відкритість у цьому питанні та закликає до більшої прозорості.

За словами Гемптона, якби від нього залежало, він би передав Україні найсучасніші моделі F-16, які могли б забезпечити значну підтримку українським військовим у їх боротьбі за свободу нашої держави.

Які саме моделі отримують українці, я не знаю. Про це усі мовчать… Якби від мене залежало, я б віддав Україні останні моделі F-16, які ми могли б надати.

F-16 для України: важливе питання

Передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 стане важливим кроком у зміцненні нашої обороноздатності та надасть повітряну перевагу на фронті у війні проти окупантів.