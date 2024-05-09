Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ. Ілля Євлаш зазначив, що підготовка невпинна, передає 24 Канал.

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"Будуть готові до виконання бойових завдань"

За словами речника, підготовка невпинна. Цей процес продовжується на різних рівнях.

Ми вже маємо льотчиків, які завершують своє навчання на F-16. Як тільки це стане можливо, F-16 прибудуть в Україну, звичайно, ці пілоти вже будуть готові до виконання бойових завдань у повітряному просторі в українському небі,

– підкреслив Ілля Євлаш.

Також зазначив, що Україні потрібен не один десяток літаків типу F-16 для того, щоб захистити повітряний простір і відбивати атаки російського агресора.

Такі винищувачі будуть здатні боротися і з малорозмірними цілями, зокрема, з крилатими ракетами,

– розповів речник.

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