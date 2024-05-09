Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ. Илья Евлаш отметил, что подготовка безостановочная, передает 24 Канал.
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"Будут готовы к выполнению боевых задач"
По словам представителя, подготовка безостановочная. Этот процесс продолжается на разных уровнях.
Мы уже имеем летчиков, которые завершают свое обучение на F-16. Как только это станет возможно, F-16 прибудут в Украину, конечно, эти пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач в воздушном пространстве в украинском небе,
– подчеркнул Илья Евлаш.
Также отметил, что Украине нужен не один десяток самолетов типа F-16 для того, чтобы защитить воздушное пространство и отражать атаки российского агрессора.
Такие истребители будут способны бороться и с малоразмерными целями, в частности, с крылатыми ракетами,
– рассказал спикер.
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Какие первоочередные задачи будут выполнять F-16
- Ранее Илья Евлаш рассказал, что F-16, в зависимости от типа вооружения, которое будет под крыльями, смогут отпугнуть вражескую авиацию, применяющую КАБы для ударов по украинским городам.
- Унифицированные межвидовые планирующие боеприпасы летят на 80 километров. Если наши ракеты будут на 120, а, возможно, и на 160 километров, это создаст весомую причину, по которой вражеские пилоты не смогут приближаться к нашим границам.
- "Это уменьшит напряжение в прифронтовых территориях и городах, которые расположены близко к России", – подчеркнул спикер Воздушных сил.