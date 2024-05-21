Владимир Зеленский говорил, что нашему государству нужны 120 – 130 самолетов. Они необходимы, чтобы достичь паритета с россиянами.

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Как могут помочь F-16 на фронте

Больше всего шансов у F-16 против фронтовых бомбардировщиков Су-34. Именно с них россияне сбрасывают авиабомбы с модулями УМПК, которые превращают их в управляемые высокоточные боеприпасы. Эти самолеты уязвимы, когда находятся на боевом курсе перед сбросом бомбы, поэтому Силы обороны смогут наконец решить проблему УАБов.

Противовоздушные ракеты AIM-9L Sidewinder ближней дальности являются основным оружием F-16. "Такие ракеты будут полезны в борьбе с российскими крылатыми ракетами или дронами, если ВСУ решат использовать F-16 как перехватчики ПВО", – пишут в BBC.

Пока не известно, насколько эффективными будут бои истребителей с истребителями. Но Украина может наносить удары по наземным целям, возможно, вести войну на море и применять ту же тактику, которую использовали российские войска в последние месяцы – расчищать себе путь во время наступления.

Какие F-16 могут нам предоставить

В 1980-е было создано первое поколение самолетов. F-16A – это одноместные самолеты, а F-16B – двухместные. В США сейчас продолжают выпускать и поставлять на экспорт F-16, но их можно считать новой моделью, такой глубокой модернизации они подверглись.

В двухместном самолете второй летчик "разгружает" пилота, потому что следит за воздушным пространством. Это улучшает ситуационную осведомленность. А во время пусков второй пилот вводит координаты цели в систему ракеты или следит за ее лазерной подсветкой.

В то же время в одноместных истребителях пилот может не отвлекаться на общение со вторым летчиком во время воздушного боя, а сам самолет имеет больше полезной нагрузки. Летчик меньше учится и быстрее реагирует на ситуацию.

Модернизированные самолеты называют F-16AM или F-16BM. Вероятно, именно их получит наше государство.

В частности, самолет с серийным номером 870022, который засветился на учениях, построен в 1988 году. Это не самый старый самолет в парке европейских партнеров Украины. Он был модернизирован вместе с другими датскими самолетами до уровня Block 20 и называется F-16BM.

F-16 были новыми в 1980-х, тогда их взяли на вооружение Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Дания. Теперь же эти страны переходят на F-35, а старые самолеты распродают и/или отдают Украине.

Чем вооружены F-16

Основные позиции оружия совпадают, но самолеты строили под индивидуальные требования министерств обороны. Например, у Норвегии были противокорабельные ракеты Penguin и бомбы с лазерным наведением Paveway II, а в Дании – блоки радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-10, которые затрудняют наведение на самолет ракет противника.

Некоторые F-16 ВВС Нидерландов и Бельгии могут даже нести тактическое ядерное оружие. Впрочем, Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия модернизировали свои самолеты, и теперь многие их характеристики приближены к более современным истребителям.

"Для обозначения программы модернизации истребителей традиционно используют термин Block с номером, соответствующим определенной программе. Самой массовой современной модификацией F-16 является F-16C (одноместный) или D (двухместный), модернизированные до уровня Block 52. Их производство началось в 1990-х. Большинство американских истребителей – именно этой модификации", – отмечают журналисты.

Какие проблемы с F-16 могут возникнуть

Во-первых, Украина может получить достаточно старые истребители, ведь речь не идет о том, что нам передадут наиболее новейшее оружие. Уже сообщали, что часть F-16 может быть в нелетном состоянии – такие суда наше государство будет использовать как доноры запчастей. Но, как метко сказано в материале, выбирать не приходится, главное – получить самолеты.

Во-вторых, нашим Воздушным силам обязались помочь разные страны. А потому F-16 тоже могут быть разными.

В-третьих, F-16 уступают другим самолетам, потому что изначально имели определенные ограничения.

F-16 изначально строили как легкие фронтовые истребители – их аналогом в СССР были МиГ-29. Они были меньше, чем тяжелые многофункциональные американские F-15 (или советские Су-27), у них меньше полезная нагрузка, меньше дальность, хуже многие другие параметры. Даже после модернизации, когда F-16 тоже стали называть многофункциональными, у них осталась маленькая дальность и небольшая по сравнению с тяжелыми самолетами полезная нагрузка,

– сказано в статье.

В-четвертых, радары российских Су-30, Су-35 и МиГ-31 больше, чем радар F-16. По той простой причине, что те самолеты крупнее F-16.

Однако радар – не единственный инструмент обнаружения и слежения за воздушным пространством.

"Датские F-16 используют усовершенствованную систему радиоэлектронного противодействия, в которую, в частности, включена аппаратура распознавания угроз, способная определить, с какой стороны самолет облучает радар противника. Другими словами, самолет "видит" не только отраженное излучение своего радара, но и свет радара противника", – пишут медийщики.

Датский F-16 оснащен усовершенствованной системой AN/ALR-74, которая помогает пилоту следить за ситуацией в воздухе и берет на себя часть функций радара. Она также связана с системой радиоэлектронного противодействия, которая помогает истребителю уклоняться от ракет. А система Link 16 позволяет обмениваться информацией с наземными и летающими радарами, другими самолетами, пунктами управления и тому подобное.