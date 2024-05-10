Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в интервью для 24 Канала рассказал, способны ли дальнобойные ракеты проредить российскую авиацию и ПВО. По его словам, наиболее болезненными ударами для врага являются атаки на комплексы ПВО. Но захватчики сконцентрировали на полуострове такое количество комплексов, что несмотря на регулярные атаки существенной дыры еще не образовалось.

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Какие успехи имеют Силы обороны и какие ограничения есть у ATACMS

Мы прицельно и правильно бьем по пунктам управления и всей системы ПВО, и по командному пункту дивизии. По командному пункту авиации, штаба. По пусковым установкам. Но когда в СМИ пишут, что уничтожили несколько С-400, надо оценивать это спокойнее. Во-первых, речь идет только о пусковых установках или чем-то из радиолокаторов. Во-вторых, те ATACMS, которые нам передали, не способны уничтожить подобную технику, а могут только серьезно ее повредить,

– подчеркнул эксперт.

Действительно, кассетные боеголовки имеют внутри суббоеприпасы с поражающими элементами, но они даже не способны прошить броню насквозь.

Что можно повредить с помощью ATACMS:

кузов грузовика;

прицеп с радиоэлектронным оборудованием;

пусковые контейнеры ракет;

радар;

дюралевую авиационную технику.

Но повредить – не значит уничтожить. Романенко объяснил: в основном и самолеты, и вертолеты, и комплексы ПВО после таких ударов остаются пригодными к ремонту.

И это плохая новость. Пока поражения, которых нанесли Силы обороны, не заставили россиян перебазировать свои борта на территорию страны-агрессора. Поэтому можно говорить, что сейчас ракеты ATACMS пока не помогли существенно проредить российскую авиацию.

Удары по авиации оккупантов были локальными. Пока что

"Пока все удары были локальными. Была атака по Бердянску, когда пострадали вертолеты К-52. Но, согласно порталу Oryx, за всю полномасштабную войну таких "вертушек" потеряли лишь 35 из примерно 140 имеющихся. Более того, эти вертолеты россияне еще и могут выпускать. В целом потери авиации я оцениваю как 15 – 20%, не более. Это очень далекий до критического показатель, который враги могут более-менее перекрыть производством", – говорит эксперт.

Ранее мы писали о списке из самых болезненных атак Сил обороны против врага. Его составили иностранные журналисты. Впрочем, удары по Крыму туда почти не вошли.