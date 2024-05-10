Об этом сообщает британское СМИ со ссылкой на высокопоставленный военный источник. Истребители F-16 помогут ВСУ эффективнее уничтожать врага.
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Когда первые F-16
Журналисты сообщают, что союзники должны передать первые самолеты F-16 в Украину уже до июня – июля. В то же время источник не сообщил The Standard, кто именно будет поставлять эти истребители, ведь уже ряд стран согласился на такое решение. Великобритания, в свою очередь, помогает готовить украинских пилотов.
Издание отмечает, что наше государство ожидало этого решения в течение двух лет. Это помогу ВСУ достичь паритета с российской армией в воздухе.
Что известно о передаче F-16
- Спикер Воздушных Сил Илья Евлаш сообщил, что часть украинских пилотов завершают обучение на F-16. Как только прибытие соответствующих истребителей станет возможным, они уже смогут выполнять боевые задачи.
- Ранее издание The New York Times писало, что Германия передаст Украине установку Patriot, а ее поставка может совпасть с передачей F-16. Журналисты отмечали, что это произойдет не раньше июня – однако летом. В то же время сначала истребители ВСУ передадут в ограниченном количестве.
- Стоит также указать, что Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. Украинские специалисты уже занялись тестированием и подготовкой основного модуля к эксплуатации.
- В частности, Илья Евлаш рассказал о мерах безопасности для западных самолетов. Он пояснил, что есть ряд наработок, как можно будет безопасно разместить новые истребители, чтобы они эффективно выполняли задачи и защищали воздушное пространство Украины.