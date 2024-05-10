Об этом сообщает британское СМИ со ссылкой на высокопоставленный военный источник. Истребители F-16 помогут ВСУ эффективнее уничтожать врага.

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Когда первые F-16

Журналисты сообщают, что союзники должны передать первые самолеты F-16 в Украину уже до июня – июля. В то же время источник не сообщил The Standard, кто именно будет поставлять эти истребители, ведь уже ряд стран согласился на такое решение. Великобритания, в свою очередь, помогает готовить украинских пилотов.

Издание отмечает, что наше государство ожидало этого решения в течение двух лет. Это помогу ВСУ достичь паритета с российской армией в воздухе.

Что известно о передаче F-16