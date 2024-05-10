Авіаексперт і провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко в інтерв'ю для 24 Каналу розповів, чи здатні далекобійні ракети прорідити російську авіацію і ППО. За його словами, найбільш болючими ударами для ворога є атаки на комплекси ППО. Але загарбники сконцентрували на півострові таку кількість комплексів, що попри регулярні атаки істотної дірки ще не утворилося.

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Які успіхи мають Сили оборони і які обмеження є в ATACMS

Ми прицільно і правильно б'ємо по пунктах управління і всієї системи ППО, і по командному пункту дивізії. По командному пункту авіації, штабу. По пускових установках. Але коли у ЗМІ пишуть, що знищили кілька С-400, треба оцінювати це спокійніше. По-перше, йдеться лише про пускові установки або щось із радіолокаторів. По-друге, ті ATACMS, які нам передали, не здатні знищити подібну техніку, а можуть лише серйозно її пошкодити,

– наголосив експерт.

Справді, касетні боєголовки мають всередині суббоєприпаси з уражальними елементами, але вони навіть не здатні прошити броню наскрізь.

Що можна пошкодити за допомогою ATACMS:

кузов вантажівки;

причеп із радіоелектронним обладнанням;

пускові контейнери ракет;

радар;

дюралеву авіаційну техніку.

Але пошкодити – не означає знищити. Романенко пояснив: здебільшого і літаки, і гелікоптери, і комплекси ППО після таких ударів залишаються придатними до ремонту.

І це погана новина. Поки що ураження, яких завдали Сили оборони, не змусили росіян перебазувати свої борти на територію країни-агресорки. Тож можна говорити, що нині ракети ATACMS поки не допомогли суттєво прорідити російську авіацію.

Удари по авіації окупантів були локальними. Поки що

"Поки що всі удари були локальними. Була атака по Бердянську, коли постраждали гелікоптери К-52. Але, згідно з порталом Oryx, за всю повномасштабну війну таких "вертушок" втратили лише 35 із приблизно 140 наявних. Ба більше, ці гвинтокрили росіяни ще й можуть випускати. Загалом втрати авіації я оцінюю як 15 – 20%, не більше. Це дуже далекий до критичного показник, який вороги можуть більш-менш перекрити виробництвом", – говорить експерт.

Раніше ми писали про список із найбільш болючих атак Сил оборони проти ворога. Його склали іноземні журналісти. Втім, удари по Криму туди майже не увійшли.