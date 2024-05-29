Правительство Швеции 29 мая объявило самый большой пакет военной поддержки для Украины на 13 миллиардов шведских крон (1,3 миллиарда долларов). Стокгольм предоставит нам дополнительную поддержку в виде ракет к системам ПВО, а также отдаст все бронетранспортеры PBV 302, которые есть на вооружении их армии.

Однако больше всего обсуждений вызвали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C (более простое название – ASC 890), которые также войдут в пакет помощи. Речь идет о 2 бортах этих самолетов, что чрезвычайно важны для украинской авиации и защиты нашего неба от российских атак. Стоит отметить, что это все борта, которые есть на вооружении в Швеции.

Впервые в истории независимой Украины на вооружении появятся борта ДРЛО. Что известно об этих самолетах, какие их возможности, почему они нужны Украине и как могут помочь – читайте в материале 24 Канала.

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Первые в Украине борта ДРЛО

Впервые за 33 года независимости Украина получит на вооружение самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Это чрезвычайно важно, ведь эти борта позволяют обнаруживать цели на море и в воздухе. Речь идет о вражеских кораблях и ракетах, истребителях, вертолетах и других целях.

А это означает, что украинская ПВО может стать еще более эффективной в вопросе защиты неба от российских атак. Особенно это важно в контексте прибытия в Украину первых F-16, которые уже в ближайшее время должны патрулировать наше воздушное пространство. И вообще наличие самолета дальнего радиолокационного обнаружения существенно увеличивает возможности Воздушных сил.

Все чаще россияне прибегают к ударам управляемыми авиабомбами по прифронтовым и приграничным территориям. Однако единственный способ противодействовать этому – поражать непосредственно вражескую авиацию. Наличие ДРЛО существенно упрощает обнаружение вражеских самолетов на больших расстояниях.

Швеция передает Украине оба имеющиеся у себя на вооружении борта ASC 890. Правительство страны отмечает, что на их обороноспособность это решение не повлияет в связи с планами приобрести другие самолеты ДРЛО – Global Eye.

Характеристики ASC 890

Saab 340 AEW&C, или же ASC 890 – разработка шведской компании Saab. За основу борта ДРЛО взяли пассажирский самолет Saab 340 (из-за чего в итоге борт получил такое название).

Самолет имеет следующие характеристики:

экипаж – 6 человек;

длина – 19,73 метра;

ширина – 6,7 метра;

высота – 6,97 метра;

вес пустого – 10 300 килограммов;

максимальный взлетный вес – 13 155 килограммов;

размах крыльев – 21,44 метра;

двигатели – 2 х General Electric CT7, мощностью 1 800 лошадиных сил каждый;

максимальная скорость – от 502 до 524 километров в час;

продолжительность непрерывного полета – от 5 до 7 часов.

практический потолок – 7,62 километра;

Интересно! Цена самолета ASC 890 точно неизвестна. Однако в прошлом году Польша заключила контракт со Швецией на покупку двух самолетов, стоимостью около 58 миллионов долларов. Эта стоимость включает также и обслуживание. То есть можно предположить, что приблизительная стоимость одного такого самолета с полным пакетом обслуживания составляет 29 миллионов долларов.

Самолет оборудован радаром Airborne Surveillance and Control (ASC) 890, мощность которого позволяет обнаруживать цели независимо от погодных условий с помощью S-диапазона с активной антенной с электронным сканированием, разработанным с использованием современной элементной базы на основе нитрида галлия. Радар позволяет обнаруживать цели на площади до 500 000 квадратных километров и на высоте до более 18 километров. Дальность обнаружения – около 450 километров. В условиях сильных радиолокационных помех (то есть работы средств вражеской РЭБ) – до 350 километров.

Эта система обнаружения и наблюдения позволяет выявлять различные цели – самолеты, вертолеты, ракеты, корабли и даже водные мотоциклы. Однако важно, что эти радары способны различать свои и вражеские цели, что тоже очень важно в условиях войны.

Антенна, которой оборудован самолет, способна сканировать территорию на 150 градусов в обе стороны, то есть суммарно – 300 градусов.

Такие радары в различных конфигурациях уже приобрели себе 9 стран мира и они признаны едва ли не самыми распространенными среди систем радиолокационного обнаружения и наблюдения.

ASC 890 vs A-50

Первое отличие между шведским и российским самолетом ДРЛО заключается в том, что основой для ASC 890 является пассажирский самолет. Зато россияне переоборудовали военно-транспортный Ил-76. Именно поэтому характеристики самого самолета в российской модели больше – вес, ширина, высота, размах крыльев и тому подобное. Все эти показатели больше в 2 – 2,5 раза.

Российские самолеты в 19 раз тяжелее шведских моделей, требуют значительно больше людей для обслуживания. Однако несмотря на то, что характеристики больше в разы, летать без дозаправки А-50 может летать без дозаправки 9,3 часа (шведский самолет – 5 – 7).

Однако главным в самолете дальнего радиолокационного является именно система обнаружения вражеских целей – радар и антенна.

Самолет ДРЛО А-50 способен обнаруживать бомбардировщики на расстоянии 650 километров, истребители – 300 километров, крылатые ракеты – 215 километров. Зато ASC 890 обнаруживает любые цели на расстоянии до 450 километров, даже размером с водный мотоцикл.

Что означают самолеты ASC 890 для Украины?

Как работают самолеты ДРЛО на практике? Рассмотреть можно на известном украинцам примере – А-50, который используют россияне. Когда Украина смогла уничтожить российский самолет, эксперты не спроста говорили, что это серьезный удар по вражеской авиации.

Самая первая роль этого самолета заключается в том, что борт ДРЛВ является командным пунктом для управления истребителями и применения ударной авиации. То есть этот самолет координирует авиацию для формирования единого механизма, что повышает ее эффективность.

Радары бортов ДРЛО имеют значительно большую дальность обнаружения целей, чем борта истребителей. Если брать конкретные примеры, то F-16 имеет дальность обнаружения до 110 километров, зато в ASC 890 – не менее 450 километров.

Конкретно в случае Украины речь идет также о более эффективном обнаружении угроз, что позволит быстрее на них реагировать.

Предоставление самолетов ДРЛО со стороны Швеции существенно влияет на украинскую авиацию, особенно учитывая предоставление Украине истребителей F-16. Эксперты неоднократно отмечали, что именно наличие мощного радара, которым оборудованы ДРЛО. Это превратит F-16 не на замену советским истребителям в Украине, а на принципиально новые самолеты, которые будут работать совсем иначе. Это повысит не только эффективность самих истребителей, но и украинской авиации в целом.

Собственно, шведское правительство и отметило, что эти самолеты переданы как раз в рамках авиационной коалиции в Украине. Объявленное решение со стороны Стокгольма могут означать лишь то, что уже вскоре долгожданные F-16 таки прибудут в Украину.

Стоит отметить, что сейчас детали предоставления Украине шведских самолетов ДРЛО остаются неизвестными. Учитывая это, сейчас интересным выглядит вопрос, где будут размещаться эти самолеты. Уже существуют предположения, что базироваться они будут не в Украине из-за угрозы того, что россияне захотят уничтожить их.