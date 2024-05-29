Этот пакет станет шестнадцатым по счету от Швеции с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Финансирование, включенное в дополнительный бюджет, позволит укрепить противовоздушную оборону Украины.
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Что войдет в новый пакет военной помощи
Швеция передаст самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который обеспечит Украине новый потенциал в радиолокационной разведке и боевом управлении целями в воздухе и на море, а также усилит способность Украины поражать цели в долгосрочной перспективе. Самолеты будут поставляться вместе с учебным и техническим оборудованием.
Что известно о самолете ASC 890
Самолет ASC 890 – это шведский самолет радиолокационной разведки и управления (Airborne Surveillance and Control), который разработан на базе платформы Saab 340 или Saab 2000. Основными его задачами являются радиолокационное наблюдение, командование и управление военными операциями в воздухе и на море.
Самолет оборудован современными системами связи и управления, позволяющими эффективно координировать военные операции. ASC 890 может работать в интегрированной сети с другими воздушными, морскими и наземными средствами.
Он может обнаруживать цели на расстоянии до 450 км, что обеспечивает широкое покрытие территории для выявления потенциальных угроз.
ASC 890 используется для обнаружения и отслеживания воздушных и морских объектов, патрулирования, поддержки поисково-спасательных операций, а также для стратегического наблюдения и мониторинга границ.
Кроме того, Швеция передаст Украине весь свой парк бронетранспортеров 302, что поддержит формирование новых бригад украинской армии. В пакет также входят истребитель Rb 99, артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники.
Военная помощь для Украины: последние новости
- Заметим, что ранее глава минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что несколько государств попросили Швецию "притормозить" планы по отправке истребителей Gripen Украине.
- Также вчера, 28 мая, стало известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Заметим, что первые самолеты прибудут уже до конца этого года.
- Недавно западные СМИ написали, что Байден может согласовать разрешение Украине наносить удары по территории России американским оружием. Все из-за поставки Китаем России передовых технологий.