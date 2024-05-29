Этот пакет станет шестнадцатым по счету от Швеции с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Финансирование, включенное в дополнительный бюджет, позволит укрепить противовоздушную оборону Украины.

Смотрите также "Не должно быть ограничений": в Польше не против, чтобы Украина била по территории России оружием Запада

Что войдет в новый пакет военной помощи

Швеция передаст самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который обеспечит Украине новый потенциал в радиолокационной разведке и боевом управлении целями в воздухе и на море, а также усилит способность Украины поражать цели в долгосрочной перспективе. Самолеты будут поставляться вместе с учебным и техническим оборудованием.

Что известно о самолете ASC 890 Самолет ASC 890 – это шведский самолет радиолокационной разведки и управления (Airborne Surveillance and Control), который разработан на базе платформы Saab 340 или Saab 2000. Основными его задачами являются радиолокационное наблюдение, командование и управление военными операциями в воздухе и на море. Самолет оборудован современными системами связи и управления, позволяющими эффективно координировать военные операции. ASC 890 может работать в интегрированной сети с другими воздушными, морскими и наземными средствами. Он может обнаруживать цели на расстоянии до 450 км, что обеспечивает широкое покрытие территории для выявления потенциальных угроз. ASC 890 используется для обнаружения и отслеживания воздушных и морских объектов, патрулирования, поддержки поисково-спасательных операций, а также для стратегического наблюдения и мониторинга границ.

Кроме того, Швеция передаст Украине весь свой парк бронетранспортеров 302, что поддержит формирование новых бригад украинской армии. В пакет также входят истребитель Rb 99, артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники.

Обратите внимание! С учетом новой помощи Швеция уже предоставила Украине поддержку на общую сумму 43,5 миллиарда шведских крон.

Военная помощь для Украины: последние новости