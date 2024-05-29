Цей пакет стане шістнадцятим за рахунком від Швеції з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінансування, включене до додаткового бюджету, дозволить зміцнити протиповітряну оборону України.

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Що увійде в новий пакет військової допомоги

Швеція передасть літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, який забезпечить Україні новий потенціал у радіолокаційній розвідці та бойовому управлінні цілями у повітрі та на морі, а також посилить здатність України вражати цілі в довгостроковій перспективі. Літаки постачатимуться разом з навчальним і технічним обладнанням.

Що відомо про літак ASC 890 Літак ASC 890 — це шведський літак радіолокаційної розвідки та управління (Airborne Surveillance and Control), який розроблений на базі платформи Saab 340 або Saab 2000. Основними його завданнями є радіолокаційне спостереження, командування та управління військовими операціями у повітрі та на морі. Літак обладнаний сучасними системами зв'язку та управління, що дозволяють ефективно координувати військові операції. ASC 890 може працювати в інтегрованій мережі з іншими повітряними, морськими та наземними засобами. Він може виявляти цілі на відстані до 450 км, що забезпечує широке покриття території для виявлення потенційних загроз. ASC 890 використовується для виявлення та відстеження повітряних і морських об'єктів, патрулювання, підтримки пошуково-рятувальних операцій, а також для стратегічного спостереження та моніторингу кордонів.

Крім того, Швеція передасть Україні весь свій парк бронетранспортерів 302, що підтримає формування нових бригад української армії. У пакет також входять винищувач Rb 99, артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

Зверніть увагу! З урахуванням нової допомоги Швеція вже надала Україні підтримку на загальну суму 43,5 мільярда шведських крон.

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