Заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик вважає, що Україна повинна мати право використовувати західну зброю для ударів по території Росії. Відповідну заяву він зробив у Брюсселі.

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Не повинно бути обмежень

Цезари Томчик заявив, що Україна повинна мати право використовувати західну зброю для ураження цілей на території Росії.

Він підкреслив, що не повинно бути жодних обмежень щодо використання військової техніки, яку отримує Україна. Водночас він розуміє, що подібну позицію займає не так багато країн.

За його словами, ситуація виглядає так ніби Росія сьогодні робить те, що хоче, а Україна якимось чином обмежується деякими країнами, і це має припинитися.

Польська позиція чітка – Україна повинна мати можливість воювати з тим обладнанням, яке вона отримує, Польща не має жодних заперечень у цьому питанні. Крім цього, ми також просимо на подібних зустрічах, щоб цих обмежень не було,

– зазначив заступник глави міноборони Польщі.

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