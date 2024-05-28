Держави – члени Євросоюзу мають самостійно вирішувати щодо скасування обмежень на використання західної зброї для ударів по території Росії. Верховний представник ЄС з питань безпеки Жозеп Боррель вважає, що це не порушує міжнародне право. Про це він заявив після зустрічі міністрів оборони, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Змушувати зняти обмеження не вдасться

Зрозуміло, що це легітимні дії з погляду міжнародного права, якщо вони застосовуються пропорційно. Але також зрозуміло, що кожна окрема країна – член ЄС має прийняти рішення і взяти на себе відповідальність за те, чи робити це, чи ні,

– сказав Боррель.

Він зазначив, що деякі держави – члени ЄС, які були проти цього, вже змінили свою думку. Втім, ніхто не зможе змусити країну-члена зняти це обмеження, оскільки це має бути національним рішенням.

Головний дипломат відмовився називати реальну цифру країн, які дозволили завдавати ударів по Росії.

"Деякі прямо сказали, що збираються скасувати це обмеження, інші сказали це, але не так чітко. Інші сказали: ну так, але дозвольте мені подумати про це", – сказав Боррель.

Він додав, що ця цифра може змінюватися з кожним днем.

Юридичні підстави для такого рішення вже є

Раніше Парламентська асамблея НАТО закликала країни дозволити Україні бити по Росії. "Україна може захистити себе, лише якщо зможе атакувати російські лінії постачання та російські бази. Настав час визнати цю реальність", – закликав президент ПА НАТО.

Єгор Чернєв підкреслив, що тепер європейські парламентарі матимуть юридичні підстави для того, щоб іще більше тиснути на свої уряди. Але Соломія Бобровська пояснила, що резолюція має рекомендаційний характер. Тому ухвалювати рішення щодо дозволу Україні завдавати ударів по цілях усередині Росії має кожна окрема країна – член Альянсу.

Цікаво, що в резолюції ПА НАТО спершу не було такого пункту. А Італія взагалі була проти цього рішення.