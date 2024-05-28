Государства – члены Евросоюза должны самостоятельно решать насчет отмены ограничений на использование западного оружия для ударов по территории России. Верховный представитель ЕС по вопросам безопасности Жозеп Боррель считает, что это не нарушает международное право. Об этом он заявил после встречи министров обороны, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

К теме СМИ составили перечень 9 самых болезненных атак ВСУ: какое оружие доказало эффективность в бою

Заставлять снять ограничения не удастся

Понятно, что это легитимные действия с точки зрения международного права, если они применяются пропорционально. Но также понятно, что каждая отдельная страна – член ЕС должна принять решение и взять на себя ответственность за то, делать это или нет,

– сказал Боррель.

Он отметил, что некоторые государства – члены ЕС, которые были против этого, уже изменили свое мнение. Впрочем, никто не сможет заставить страну-члена снять это ограничение, поскольку это должно быть национальным решением.

Главный дипломат отказался называть реальную цифру стран, которые позволили наносить удары по России.

"Некоторые прямо сказали, что собираются отменить это ограничение, другие сказали это, но не так четко. Другие сказали: ну да, но позвольте мне подумать об этом", – сказал Боррель.

Он добавил, что эта цифра может меняться с каждым днем.

Юридические основания для такого решения уже есть

Ранее Парламентская ассамблея НАТО призвала страны разрешить Украине бить по России. "Украина может защитить себя, только если сможет атаковать российские линии снабжения и российские базы. Пришло время признать эту реальность", – призвал президент ПА НАТО.

Егор Чернев подчеркнул, что теперь европейские парламентарии будут иметь юридические основания для того, чтобы еще больше давить на свои правительства. Но Соломия Бобровская объяснила, что резолюция носит рекомендательный характер. Поэтому принимать решение о разрешении Украине наносить удары по целям внутри России должна каждая отдельная страна – член Альянса.

Интересно, что в резолюции ПА НАТО сначала не было такого пункта. А Италия вообще была против этого решения.