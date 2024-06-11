В обзоре отметили, что по информации от партизанского движения "Атеш", российские войска передислоцировали системы ПВО из оккупированного Крыма в Белгородскую область. Поэтому российская ПВО не может полностью прикрывать полуостров.

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Россияне снова начали использовать Крымский мост

Кадры, датированные 8 июня, показывают, что Россия начала транспортировать топливо через Керченский пролив по железнодорожному мосту.

В конце апреля представитель Южного оперативного командования ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что российские власти не перевозили топливо через этот мост с марта 2024 года из-за угрозы украинского удара.

Украинское военное издание "Милитарный" 10 июня оценило, что удары по железнодорожным баржам через Керченский пролив 30 мая заставили российские власти возобновить транспортировку топлива через железнодорожный мост.

Аналитики отмечают, что пока непонятно, будут ли россияне продолжать использовать железнодорожный мост через Керченский пролив для транспортировки топлива и логистики в оккупированный Крым в ближайшее время.

"Это, вероятно, облегчило бы некоторые логистические ограничения, поскольку Россия пытается компенсировать потерю паромов через пролив, но сделало бы мост через Керченский пролив все более уязвимым для украинских ударов, особенно если российские средства противовоздушной обороны Крыма уменьшатся", – отметили в Институте изучения войны.

Россияне опасаются потерять Крымский мост