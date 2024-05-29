Так, окупанти посилюють охорону Кримського мосту. Про це розповів керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

Дивіться також РЛС важливіші, ніж Кримський міст: як на Росії може позначитись їх знищення

Росіяни посили повітряну складову охорони Кримського мосту

Дмитро Плетенчук розповів, що Кримський міст є складно гідротехнічною спорудою, яку досить уважно "оберігають". Станом на сьогодні ворог значно посилив охорону шляхопроводу з повітря, за допомогою авіації.

Хоча один з компонентів охорони цього мосту вже фактично вибили – це надводна компонента. Тобто з моря фактично цей міст вже не охороняється. З іншого боку вони посилили сильно повітряну складову,

– розповів він.

За його словами, збільшення авіації відбулося на тлі відсутності фактично жодної можливості патрулювати з моря, забезпечувати контроль цивільного судноплавства, а також охорону прибережних вод саме кораблями.

Так, окупанти використовують у районі Кримського мосту величезну кількість своїх літаків. Серед них спостерігаються й останні моделі бортів. Це фактично парк, "представлений всіма машинами, які взагалі є у наявності збройних сил і у флоту".

"Це кілька моделей Су, починаючи від 24-го та закінчуючи останніми 35-ми, й навіть не тільки. Скажу так, що бачили в повітрі дуже-дуже рідкого "звіра". У них там був такий – "аналогов в мире нет", – пояснив Плетенчук.

Знищення Кримського мосту найближчим часом – під питанням

Він наголосив, що знищувати подібні об'єкти досить важко, зокрема, через щільну охорону, бо це не лише логістичний та енергетичний інструмент забезпечення кримського угрупування.

Керівник пресцентру Сил оборони Півдня додав що, це ще й "символ імперських надбань" країни-агресорки. До того ж як зазначив військовий, є певні сумніви щодо доцільності ураження мосту прямо зараз.

Й знов таки виникає багато питань по доцільності станом на зараз. Тому побачимо, як буде розвиватися перебіг подій. Міст вже кілька разів був у прицілі,

– заявив Плетенчук.

Однак зауважимо, що Кримський міст – незаконна конструкція, військовий об'єкт окупантів, який обов'язково буде знищений. На цьому вже неодноразово наголошувала українська влада та спецслужби.