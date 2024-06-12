К счастью, среди пострадавших нет людей с тяжелыми травмами. Всего в ночь на 12 июня противовоздушная оборона сбила 11 "Шахедов" над Днепропетровской областью.
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Атака дронов на Днепропетровщину
Председатель ОВА Сергей Лысак уточнил, что 4 беспилотника украинская ПВО ликвидировала в Новомосковском и Синельниковском районах. Остальные дроны – на территории таких районов:
- Днепровский;
- Павлоградский;
- Каменский.
К сожалению, атака оккупантов не прошла без последствий. На Синельниковщине пострадала семья. У 13-летнего мальчика – острая реакция на стресс. У мужчины 39 лет и женщины 40 лет – резаные раны.
Так что травмы не тяжелые, все трое пострадавших будут лечиться амбулаторно – то есть дома. Всего во время атаки врагу удалось повредить 9 частных домов в регионе.
Последствия атаки дронов по Днепропетровской области / Фото главы ОВА
Последние новости за ночь
Утром 12 июня Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, в Одессе раздавались взрывы, в оккупированном Севастополе работали российские силы ПВО, а движение "Атеш" уничтожило станцию спутниковой связи в Московской области.
- В Киеве в ночь на 12 июня были слышны взрывы, по данным КГВА, работали силы ПВО. Руководитель КГВА Сергей Попко сообщил о комбинированной атаке с применением крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, ударных БПЛА и баллистических ракет. Разрушений в столице не зафиксировано, пострадавших нет.
- В Одессе во время воздушной тревоги также был слышен взрыв. Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности для восточных, северных и южных областей.
- В Севастополе работала система ПВО российских войск, о чем информировал губернатор оккупационной власти Михаил Развожаев. Он призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто.
- Движение "Атеш" уничтожило станцию спутниковой связи Р-441 "Ливень" в Московской области. Станция располагалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка в городе Клин и обеспечивала связь в стратегическом и оперативном звеньях управления российской армии.