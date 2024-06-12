Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов розповів, що завдяки професіоналізму Сил ППО усі цілі над Києвом були знищені. Водночас ворог намагався вдатися до нестандартної тактики.

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Атака під прикриттям погоди

Шаманов зазначив, що ця атака вкотре продемонструвала, що агресор не відмовиться від ракетного терору Києва.

Ворог намагався атакувати Київ, використовуючи погодні умови. Але професіоналізм наших ППО на висоті. Я не фахівець і не знаю, чи стала їм на заваді погода. Це краще питати у військових протиповітряних сил. Але, судячи з результату, все добре. Так, сьогодні киян лякав не лише грім, а й робота ППО. Але все обійшлося без наслідків,

– говорив речник.

Також Шаманов зазначав, що атака була комбінована з застосуванням "Шахедів" та крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Росіяни, за його словами, таким чином намагаються прорвати наші сили та засоби ППО.

Синоптики попереджали стихійні явища. Ігор Кібальчич писав, що упродовж цього тижня Україна буде перебувати переважно в умовах зниженого атмосферного тиску з переважанням нестійких повітряних мас, а ще атмосферних фронтів різного типу. Як наслідок, практично щодня відзначатимуться дощі у супроводі гроз, подекуди не виключені небезпечні явища погоди, такі як град та шквалисте посилення вітру.Найбільшу кількість дощів слід очікувати у західних та північних областях. Тут місцями може випасти 1 – 2 місячних норми. Більш суха та спекотна погода традиційно прогнозується у південно-східній половині України.

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