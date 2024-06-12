Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов рассказал, что благодаря профессионализму Сил ПВО все цели над Киевом были уничтожены. В то же время враг пытался прибегнуть к нестандартной тактике.

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Атака под прикрытием погоды

Шаманов отметил, что эта атака в очередной раз продемонстрировала, что агрессор не откажется от ракетного террора Киева.

Враг пытался атаковать Киев, используя погодные условия. Но профессионализм наших ПВО на высоте. Я не специалист и не знаю, помешала ли им погода. Это лучше спрашивать у военных противовоздушных сил. Но, судя по результату, все хорошо. Так, сегодня киевлян пугал не только гром, но и работа ПВО. Но все обошлось без последствий,

– говорил спикер.

Также Шаманов отмечал, что атака была комбинированная с применением "Шахедов" и крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Россияне, по его словам, таким образом пытаются прорвать наши силы и средства ПВО.

Синоптики предупреждали стихийные явления. Игорь Кибальчич писал, что в течение этой недели Украина будет находиться преимущественно в условиях пониженного атмосферного давления с преобладанием неустойчивых воздушных масс, а еще атмосферных фронтов разного типа. Как следствие, практически ежедневно будут отмечаться дожди в сопровождении гроз, местами не исключены опасные явления погоды, такие как град и шквалистое усиление ветра. наибольшее количество дождей следует ожидать в западных и северных областях. Здесь местами может выпасть 1 – 2 месячных нормы. Более сухая и жаркая погода традиционно прогнозируется в юго-восточной половине Украины.

Что известно о ночной атаке врага