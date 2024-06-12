Об этом сообщило оперативное командование ВС Польши.

Смотрите также Россияне нанесли новый комбинированный удар: хронология 840 дня войны

"Обращаем внимание, что в юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума, связанного с началом полетов польских и союзных самолетов в нашем воздушном пространстве", – сообщило польское командование.

Истребители наблюдали

Военные сообщили, что наблюдают за тем, как россияне наносят удары крылатыми ракетами и "Шахедами" по объектам, расположенных, в том числе, на западной территории Украины.

Отмечалось также, что последняя такая усиленная активность российской авиации, во время которой были нанесены удары по западной Украине, была зафиксирована в ночь с 6 на 7 июня этого года.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, а Оперативное командование RSZ постоянно следит за ситуацией", – говорится в сообщении.

Главное о комбинированной атаке