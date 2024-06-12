Про це повідомило оперативне командування ЗС Польщі.
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"Звертаємо увагу, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов'язаного з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі", – повідомило польське командування.
Винищувачі спостерігали
Військові повідомили, що спостерігають за тим, як росіяни завдають ударів крилатими ракетами та "Шахедами" по об'єктах, розташованих, у тому числі, на західній території України.
Зазначалось також, що остання така посилена активність російської авіації, під час якої були нанесені удари по західній Україні, була зафіксована в ніч з 6 на 7 червня цього року.
"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією", – ідеться у повідомленні.
Головне про крмбіновану атаку
- У ніч проти 12 червня російська армія запустила по території України ударні БПЛА типу "Шахед-136" з кількох напрямків й крилаті ракети.
- Протиповітряна оборона України збила 29 повітряних цілей ворога із 30 запущених, з них 5 ракет і 24 дрони-камікадзе.
- Унаслідок падіння уламків на Київщині зафіксовано пожежу на промисловому об'єкті. Відомо про пораненого.