Воздушные силы предупреждали об очередной вражеской угрозе с неба. 24 Канал призывает киевлян находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба по целям, которые российские захватчики пускают по украинской столице.
Все об атаке 12 июня Ту-95МС выпустили крылатые ракеты: куда они летят
Когда в Киеве в последний раз были взрывы
- В Киеве слышали взрывы в последний раз 23 апреля 2024 года. Тогда Воздушные силы предупреждали жителей украинской столицы об угрозе российских дронов-камикадзе типа "Шахед".
- Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко подтвердил, что в Киеве тогда работала ПВО. Он призвал граждан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
- До этого в Киевской областной военной администрации сообщали, что в регионе работают силы ПВО. Впоследствии в КГВА сообщили, что все "Шахеды", которыми россияне пытались атаковать Киев, удалось уничтожить. По предварительной информации, в столице нет ни разрушений, ни жертв или пострадавших в результате атаки.
- В КГВА также отметили, что с начала года враг применил около 180 средств воздушного нападения для поражения украинской столицы. В частности, оккупанты применили: 5 единиц 3М22 "Циркон", 11 единиц Х-47М2 "Кинжал", 6 единиц Искандер-М, 3 единицы Х-69, 1 единицу "Калибра", 113 единиц Х-101 и 48 ударных БпЛА типа "Шахед".
- Кроме того, российские захватчики 25 марта обстреляли Киев 2 скоростными ракетами. Их оккупанты, вероятно, запустили с территории временно оккупированного Крыма.
- В конце концов выяснилось, что одна из этих ракет была "Цирконом". До этого оккупанты уже применяли подобный тип ракет для удара по украинской столице, однако массово производить ее не могут.