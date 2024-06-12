Воздушные силы предупреждали об очередной вражеской угрозе с неба. 24 Канал призывает киевлян находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба по целям, которые российские захватчики пускают по украинской столице.

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