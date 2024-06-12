Повітряні сили попереджали про чергову ворожу загрозу з неба. 24 Канал закликає киян перебувати в укриттях цивільного захисту, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба по цілях, які російські загарбники пускають по українській столиці.

Усе про атаку 12 червня Ту-95МС випустили крилаті ракети: куди вони летять

Атака на Київ 12 червня: що відомо

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Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, – КМВА.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Коли у Києві були вибухи