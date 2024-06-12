Чего именно ждать, рассказал Игорь Кибальчич. Синоптик отметил, что местами не исключены эпизоды опасных и стихийных явлений погоды.

Кстати Дождей будет много: в каких областях на этой неделе может выпасть двухмесячная норма осадков

Град и шквалы

Эксперт писал, что в течение этой недели Украина будет находиться преимущественно в условиях пониженного атмосферного давления с преобладанием неустойчивых воздушных масс, а еще атмосферных фронтов различного типа.

Как следствие, практически ежедневно будут отмечаться дожди в сопровождении гроз, местами не исключены опасные явления погоды, такие как град и шквалистое усиление ветра,

– сообщил Кибальчич.

Добавил, что наибольшее количество осадков ожидается на Западе и Севере. Кое-где здесь даже может писать 1 – 2 месячных нормы.

Между тем в юго-восточной части – более сухая и жаркая погода.

Наибольшее количество дождей следует ожидать в западных и северных областях. Здесь местами может выпасть 1 – 2 месячных нормы. Более сухая и жаркая погода традиционно прогнозируется в юго-восточной половине Украины.

Прогноз погоды до конца недели