Чого саме чекати, розповів Ігор Кібальчич. Синоптик зазначив, що подекуди не виключені епізоди небезпечних і стихійних явищ погоди.
До речі Дощів буде багато: в яких областях цього тижня може випасти двомісячна норма опадів
Град і шквали
Експерт писав, що упродовж цього тижня Україна буде перебувати переважно в умовах зниженого атмосферного тиску з переважанням нестійких повітряних мас, а ще атмосферних фронтів різного типу.
Як наслідок, практично щодня відзначатимуться дощі у супроводі гроз, подекуди не виключені небезпечні явища погоди, такі як град та шквалисте посилення вітру,
– повідомив Кібальчич.
Додав, що найбільша кількість опадів очікується на Заході та Півночі. Подекуди тут навіть може писати 1 – 2 місячних норми.
Тим часом у південно-східній частині – більш суха та спекотна погода.
Найбільшу кількість дощів слід очікувати у західних та північних областях. Тут місцями може випасти 1 – 2 місячних норми. Більш суха та спекотна погода традиційно прогнозується у південно-східній половині України.
Прогноз погоди до кінця тижня
- У четвер, 13 червня, вночі у центральних і східних областях, вдень і в західних дощі, подекуди з грозами. Вітер переважно північно-західної чверті, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +10 – +15, на Півдні та Сході +15 – +20. Вдень +22 – +27; У Криму, Приазов'ї та на Донбасі до +31 градуса.
- У п'ятницю вночі на Заході, вдень на більшій частині території України дощі з грозами, місцями можливі град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +11 – +16 градусів, на Півдні та Сході +15 – +20. Вдень у західних та північних областях +19 – +24, в інших +25 – +31.
- У суботу на більшій частині території України дощі різної інтенсивності, подекуди можливі град та шквали до 17 – 22 метрів нас секунду. Вночі +10 – +15, у південних і східних областях +15 – +20 градусів. Вдень +22 – +27, на Півдні та у Криму місцями до +31.
- У неділю, 16 червня, вночі на Лівобережжі, вдень у більшості областей, крім південних, також будуть дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Вночі +12 – +17, вдень +23 – +29