Це свідчить про можливу підготовку ворога до нового ракетного обстрілу нашої держави. 24 Канал закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у ваших областях у разі оголошення, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба по ворожих цілях у небі.

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У небо злетіли Ту-22М3 і Ту-95МС

Повітряні сили о 23:30 13 червня повідомили, що у небо злетіли російські літаки Ту-22М3. Ці літаки є носіями ракети Х-22, якою окупанти часто б'ють по Україні.

Увага! В районі Тамбова відзначається зліт 4 Ту-22М3! Курс південно-східний,

– написали військові.

Через 2 хвилини Повітряні сили також розповіли, що помітили зліт інших російських військових повітряних суден. Мовиться про літаки Ту-95МС.

"Плюс відзначається виліт 5 бортів Ту-95МС з Оленегорська", – сказали військові.

Останні повітряні судна є носіями ракет типу Х-101 / Х-555. У моніторинговому телеграм-каналі monitor наголосили, що, у разі бойового вильоту, входження Ту-95МС до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково з 02:30 по 03:30.

"Відповідно запуск ракет Х-101 та їх можливе входження у повітряний простір України ймовірне починаючи з 03:30 по 04:30", – написали у каналі.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

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