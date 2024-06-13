Про це зранку 13 червня повідомили в ДСНС. Там розповіли, скільки рятувальників задіяні до процесу ліквідації пожежі.

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Ліквідація пожежі на Київщині продовжується

У відомстві повідомили, що триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок російської збройної агресії.

За даними ДСНС, на місці працюють 249 чоловік особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.



Пожежа на Київщині, що виникла після нічної атаки 12 червня, все ще триває / Фото ДСНС



Рятувальники продовжують ліквідувати пожежу в Києвській області / Фото ДСНС



Станом на ранок 13 червня ліквідація пожежі на Київщині триває / Фото ДСНС

Чим атакував ворог 12 червня: основне

У Повітряних силах України повідомили, що Росія атакувала Україну вночі проти 12 червня 30 засобами повітряного нападу.

Зокрема, російська армія запустила:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (їх випускали із Саратовської області Росії);

1 балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (був запуск із повітряного простору Тамбовської області Росії);

24 ударні БпЛА типу "Шахед" (їх випускали з Єйська та Приморсько-Ахтарська, Росія).

В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".

У Повітряних силах повідомили, що бойова робота проводилася у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.