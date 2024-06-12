Для атаки они применяли ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА. Все, что известно о комбинированной атаке россиян 12 июня – читайте в материале 24 Канала.

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Чем атаковала Россия

В Воздушных силах сообщили, что Россия для атаки использовала 30 средств воздушного нападения.

Враг выпустил по Украине:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (их выпускали из Саратовской области России);

1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (был запуск из воздушного пространства Тамбовской области России);

24 ударных БпЛА типа "Шахед" (их выпускали из Ейска и Приморско-Ахтарска, Россия).

Защитникам неба удалось сбить 29 из 30 воздушных целей врага. В частности, была ликвидирована 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал".

Боевая работа проводилась в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях. К отражению воздушной атаки привлекали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Какие последствия атаки на Киевщине

На Киевщине в результате падения обломков зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. Тревога продолжалась почти 2 часа.

Известно, что в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. К ликвидации пожара были привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева и Укрзализныци.

В частности, есть сообщение об одном пострадавшем в результате атаки – он получил резаную рану ноги. Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался.

Кроме того, в полиции Киева сообщили о повреждении жилого дома, хозяйственного, складского и гаражного помещения.

Ликвидация последствий атаки на Киевщине / Фото ГСЧС

Как оккупанты пытались использовать погодные условия

Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов рассказал, что россияне надеялись улучшить результат своей атаки благодаря погодным условиям.

Профессионализм наших ПВО на высоте. Я не специалист и не знаю, помешала ли им погода. Это лучше спрашивать у военных противовоздушных сил. Но, судя по результату, все хорошо. Так, сегодня киевлян пугал не только гром, но и работа ПВО. Но все обошлось без последствий,

– сказал он.

Какие последствия ночной атаки на Днепропетровщине

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в небе над Днепропетровской областью удалось сбить 11 ударных БпЛА типа "Шахед".

Заметим, что 4 дрона удалось ликвидировать в Новомосковском и Синельниковском районах, а остальные – в небе над Днепровским, Павлоградским и Каменским районами.

Последствия атаки на Днепропетровщине / Фото Сергей Лысак

К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие. На Синельниковщине пострадала семья. Известно, что у 13-летнего мальчика – острая реакция на стресс. У мужчины 39 лет и женщины 40 лет – резаные раны.

Все трое будут лечиться амбулаторно, ведь их травмы нетяжелые. В общем оккупанты повредили 9 частных домов в регионе.

Как Зеленский отреагировал на очередную комбинированную атаку россиян

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что успех в защите жизни граждан может стать ежедневным достижением при условии достаточного количества инструментов для отражения террористических ударов.

Он выразил благодарность международным партнерам, которые понимают необходимость усиления украинской обороны и работают вместе с украинской властью для укрепления устойчивости страны.

Особую благодарность президент выразил воинам мобильных огневых групп, Воздушным силам Украины и всем подразделениям ПВО за их преданную службу.

Мы работаем, чтобы предоставить больше силы и возможностей для вашей работы, которая спасает и защищает наших людей,

– сказал Зеленский.

Польша поднимала в небо военную авиацию из-за комбинированной российской атаки

Оперативное командование ВС Польши сообщило, что они наблюдают за тем, как россияне наносят удары крылатыми ракетами и "Шахедами" по объектам, в том числе расположенных на западной территории Украины.

Обращаем внимание, что в юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума, связанного с началом полетов польских и союзных самолетов в нашем воздушном пространстве,

– написало польское командование.

Военные отметили, что начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.