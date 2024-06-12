Для атаки они применяли ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА. Все, что известно о комбинированной атаке россиян 12 июня – читайте в материале 24 Канала.

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В Воздушных силах сообщили, что Россия для атаки использовала 30 средств воздушного нападения.

Враг выпустил по Украине:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (их выпускали из Саратовской области России);
  • 1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);
  • 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (был запуск из воздушного пространства Тамбовской области России);
  • 24 ударных БпЛА типа "Шахед" (их выпускали из Ейска и Приморско-Ахтарска, Россия).

Защитникам неба удалось сбить 29 из 30 воздушных целей врага. В частности, была ликвидирована 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал".

Боевая работа проводилась в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях. К отражению воздушной атаки привлекали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

На Киевщине в результате падения обломков зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. Тревога продолжалась почти 2 часа.

Известно, что в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. К ликвидации пожара были привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева и Укрзализныци.

В частности, есть сообщение об одном пострадавшем в результате атаки – он получил резаную рану ноги. Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался.

Кроме того, в полиции Киева сообщили о повреждении жилого дома, хозяйственного, складского и гаражного помещения.

Ликвидация последствий атаки на Киевщине / Фото ГСЧС

Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов рассказал, что россияне надеялись улучшить результат своей атаки благодаря погодным условиям.

Профессионализм наших ПВО на высоте. Я не специалист и не знаю, помешала ли им погода. Это лучше спрашивать у военных противовоздушных сил. Но, судя по результату, все хорошо. Так, сегодня киевлян пугал не только гром, но и работа ПВО. Но все обошлось без последствий,
– сказал он.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в небе над Днепропетровской областью удалось сбить 11 ударных БпЛА типа "Шахед".

Заметим, что 4 дрона удалось ликвидировать в Новомосковском и Синельниковском районах, а остальные – в небе над Днепровским, Павлоградским и Каменским районами.

Последствия атаки на Днепропетровщине / Фото Сергей Лысак

К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие. На Синельниковщине пострадала семья. Известно, что у 13-летнего мальчика – острая реакция на стресс. У мужчины 39 лет и женщины 40 лет – резаные раны.

Все трое будут лечиться амбулаторно, ведь их травмы нетяжелые. В общем оккупанты повредили 9 частных домов в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что успех в защите жизни граждан может стать ежедневным достижением при условии достаточного количества инструментов для отражения террористических ударов.

Он выразил благодарность международным партнерам, которые понимают необходимость усиления украинской обороны и работают вместе с украинской властью для укрепления устойчивости страны.

Особую благодарность президент выразил воинам мобильных огневых групп, Воздушным силам Украины и всем подразделениям ПВО за их преданную службу.

Мы работаем, чтобы предоставить больше силы и возможностей для вашей работы, которая спасает и защищает наших людей,
– сказал Зеленский.

Оперативное командование ВС Польши сообщило, что они наблюдают за тем, как россияне наносят удары крылатыми ракетами и "Шахедами" по объектам, в том числе расположенных на западной территории Украины.

Обращаем внимание, что в юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума, связанного с началом полетов польских и союзных самолетов в нашем воздушном пространстве,
– написало польское командование.

Военные отметили, что начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.