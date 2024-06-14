Сейчас Украина подписала соглашения по безопасности со всеми странами G7. По словам президента, всего уже 17 соглашений подписаны, еще 10 готовятся к подписанию.

Читайте также Самая сильная и самая слабая сделка одновременно, – политолог о договоренностях по безопасности с США

ПВО для Украины

Зеленский заявил, что главным результатом саммита G7 для Украины является больше систем ПВО для наших городов.

"Петриоты" – это уже фактически украинское слово. Будет и больше техники и других необходимых вещей для фронта. Решено и по использованию российских активов в пользу Украины, есть первый весомый шаг G7 по 50 миллиардов долларов. Спасибо!

– сказал глава государства.

По словам президента, со всеми лидерами на саммите Украина говорит об ускорении отправки заявленных пакетов помощи.

Подписание соглашений по безопасности

Двустороннее соглашение по безопасности с Соединенными Штатами Зеленский назвал "историческим результатом". По его словам, это соглашение выводит наши отношения на уровень настоящего союзничества.

Это самое сильное соглашение с Америкой за все 33 года нашей независимости. Есть юридически обязывающая часть соглашения, есть абсолютно полезные детали по ПВО, по самолетам. Мы зафиксировали, что Америка будет помогать Украине в поставке эскадрилий истребителей – столько истребителей, сколько нужно Украине. Будем над этим работать,

– подчеркнул президент.

Также Зеленский рассказал о соглашении по безопасности с Японией.

"Мы вообще вывели отношения с Японией на такой смысл, который имеют далеко не все европейские страны. Украина очень это ценит. Мы работаем вместе и в сфере безопасности, и в политической, и в экономической. Зафиксировано 4,5 миллиарда долларов поддержки от Японии на этот год. Мы заинтересованы также, чтобы Украина и Япония были максимально партнерами в восстановлении – в возвращении нормальной жизни нашим людям. И это будет. Мы об этом также договорились. Уважаемый господин Премьер-министр, Фумио, весь японский народ, я очень вам благодарен!"

– подытожил Владимир Зеленский.

Президент также поблагодарил всех наших партнеров за поддержку Саммита мира и помощь в привлечении лидеров и государств.

Соглашение с США: кратко