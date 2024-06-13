Завершая кибербезопасностью и наименее милитаристскими вопросами, в которых этот договор создает основу для более системного сотрудничества. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян, отметив, что в то же время оборонное соглашение будет зависеть от результатов избирательной кампании и политической конъюнктуры, которая создастся в первые месяцы после президентских выборов в США.

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Договоренности по безопасности с США – это действительно серьезный шаг вперед. Единственное – это будет самое сильное и самое слабое одновременно соглашение о гарантиях безопасности сотрудничества,

– отметил политолог.

Самое сильное – из-за наибольшего объема количества позиций, описанных в треках сотрудничества как вширь, так и вглубь. США являются первым партнером Украины по безопасности. Американские лидерские позиции должны быть подтверждены в этом договоре с точки зрения конкретики, масштабов, сумм и программ, которые будут там указаны.

Самая слабая – из-за чрезвычайно сложной избирательной кампании в Соединенных Штатах, в рамках которой понятно, что ратифицировать такую договоренность по безопасности в Конгрессе было бы просто нереально. Джо Байдену гораздо выгоднее оставить его на уровне подписания президента и таким образом создать дополнительный рычаг переговоров и давления на американский истеблишмент.

Что может быть с приходом Трампа

По словам Саакяна, если к власти в США придет Дональд Трамп, соглашение по безопасности с Украиной может быть пущено "под нож" его сумбурности и непрогнозируемости, способности менять свою позицию на 180° в течение 24 часов. Поэтому договоренность будет зависеть от политической конъюнктуры внутри Штатов. При президентстве Трампа – может иметь как 100% поддержку, так и быть полностью перечеркнутой.

Он захочет это сделать из-за, например, его представления о внешней политике. Сейчас отмечу, что позиция Трампа уже претерпела определенные коррективы. В частности, в течении последних полгода избирательной кампании в Штатах. Мы увидели, что после заморозки процесса поддержки Украины на полгода позиция Трампа эмигрировала от того, что он не против к поддержке Украины, до заявлений о том, что он бы вообще Москву бомбил. И много других вещей, которые не столько говорят о самом Трампе,

– отметил Олег Саакян.

"Его позиция флюгерная. Всегда занимает ту, которую хочет услышать избиратель. Как раз она нам говорит не о его позиции, а избирателей и спонсоров Республиканской партии. Ему необходима поддержка Ника Гейли, ее избирателей, спонсоров. Нужно продемонстрировать, что его приход в Белый дом – это не только он, но и Республиканская партия. Поэтому его позиция уже несколько изменилась, и риски того, что он сможет и захочет отказаться от взятых на себя обязательств США, сказав, что, мол, это все Байден был, снизились", – добавил он.

Главное со встречи Зеленского и Байдена

После подписания двустороннего соглашения по безопасности Владимир Зеленский и Джо Байден дали совместную пресс-конференцию. 24 Канал собрал главные тезисы из совместных заявлений – смотрите по ссылке. Среди них: