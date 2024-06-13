Завершуючи кібербезпекою та найменш мілітарними питаннями, в яких цей договір створює підґрунтя для більш системної співпраці. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зауваживши, що водночас оборонна угода залежатиме від результатів виборчої кампанії та політичної кон'юнктури, яка створиться у перші місяці після президентських виборів у США.

Цікаво Катастрофи не сталося? Чи зможуть ультраправі отримати владу в ЄС і що це означає для України

Більше про переваги та недоліки

Безпекові домовленості зі США – це дійсно серйозний крок вперед. Єдине – це буде найсильніша й найслабша одночасно угода про гарантії безпекового співробітництва,

– зазначив політолог.

Найсильніша – через найбільший обсяг кількості позицій, описаних у треках співпраці як вшир, так і вглиб. США є першим безпековим партнером України. Американські лідерські позиції мають бути підтверджені у цьому договорі з погляду конкретики, масштабів, сум та програм, які будуть там зазначені.

Найслабша – через надзвичайно складну виборчу кампанію у Сполучених Штатах, у межах якої зрозуміло, що ратифікувати таку безпекову домовленість у Конгресі було б просто нереально. Джо Байдену набагато вигідніше залишити її на рівні підписання президента та у такий спосіб створити додатковий важіль перемовин і тиску на американський істеблішмент.

Що може бути з приходом Трампа

За словами Саакяна, якщо до влади у США прийде Дональд Трамп, безпекова угода з Україною може бути пущена "під ніж" його сумбурності та непрогнозованості, здатності змінювати свою позицію на 180° упродовж 24 годин. Тому домовленість буде залежати від політичної кон'юнктури всередині Штатів. За президентства Трампа – може мати як 100% підтримку, так і бути повністю перекресленою.

Він захоче це зробити через, наприклад, його уявлення про зовнішню політику. Наразі зазначу, що позиція Трампа вже зазнала певних коректив. Зокрема, в перебігу останніх пів року виборчої кампанії в Штатах. Ми побачили, що після заморозки процесу підтримки України на пів року позиція Трампа емігрувала від того, що він не проти до підтримки України, до заяв про те, що він би взагалі Москву бомбив. І багато інших речей, які не стільки говорять про самого Трампа,

– зазначив Олег Саакян.

"Його позиція флюгерна. Завжди займає ту, яку хоче почути виборець. Якраз вона нам говорить не про його позицію, а виборців і спонсорів Республіканської партії. Йому необхідна підтримка Ніка Гейлі, її виборців, спонсорів. Потрібно продемонструвати, що його прихід в Білий дім – це не тільки він, але й Республіканська партія. Тому його позиція вже дещо змінилася, і ризики того, що він зможе і захоче відмовитись від взятих на себе зобов'язань США, сказавши, що, мовляв, це все Байден був, знизилися", – додав він.

Головне зі зустрічі Зеленського та Байдена

Після підписання двосторонньої безпекової угоди Володимир Зеленський і Джо Байден дали спільну пресконференцію. 24 Канал зібрав головні тези зі спільних заяв – дивіться за посиланням. Серед них: