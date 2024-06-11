В Євросоюзі відбулися вибори до Європарламенту. Громадяни 27 держав-членів ЄС обирали, хто представлятиме їхні інтереси. Можна вже стверджувати, що більшість новообраних депутатів таки залишилися проукраїнськими, але наразі невідомо чи підтримають вони кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду президентки Єврокомісії.

Кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі дізнавалась, що означають результати голосування для України, які шанси має фон дер Ляєн і чому євровибори стали "тривожним дзвінком" для Європи.

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Проукраїнська більшість залишилась у Європарламенті

Попри прогнози зростання впливу ультраправих, в Європарламенті таки залишилась проукраїнська більшість. На європейських виборах здобула перемогу правоцентристська група "Європейська народна партія", за попередніми результатами, отримавши 186 мандатів.

І хоча позиції ліберальної групи Renew Europe та соціал-демократів знизились, разом із ЄНП вони все ще складають більш ніж половину Європарламенту, обіймаючи 400 місць із 720.



Вибори в Європарламент – попередні результати голосування / Інфографіка Європарламенту

Євроскептики й ультраправі разом здобули 131 мандат у новому скликанні Європарламенту: 73 місця для "Європейських консерваторів та реформістів", які підтримують Україну, та 58 місць для праворадикалів від групи "Ідентичність та демократія".

Поки невідомо, з ким об’єднаються інші популісти, серед яких панують антиукраїнські настрої: 15 євродепутатів від "Альтернативи для Німеччини", 10 представників партії Орбана "Фідес", шість депутатів від "Конфедерації" та три члени болгарської політсили "Відродження".

Довідково! Новообраний Європарламент затверджуватиме склад нової Єврокомісії (органу виконавчої влади в ЄС), яку теж обирають на наступні п'ять років.



Окрім розподілу портфелів між єврокомісарами, Європарламент також має проголосувати за нового президента Єврокомісії – висловитися "за" має як мінімум 361 євродепутат. Утім, спочатку кандидатуру на цю посаду мають схвалити європейські лідери.

Наразі президенткою Єврокомісії є проукраїнська Урсула фон дер Ляєн, яка також балотується на другий термін. Її висунула група "Європейська народна партія", яка здобула перемогу на цих євровиборах.

Тепер виникає питання – чи підтримають кандидатуру фон дер Ляєн спершу лідери, а далі новий Європарламент?

Урсула фон дер Ляєн: які шанси стати президенткою Єврокомісії вдруге?

Спершу Урсула фон дер Ляєн має заручитися підтримкою кваліфікованої більшості з боку очільників європейських держав. Можливе переобрання фон дер Ляєн на другий термін та розподіл ключових посад у ЄС лідери обговорюватимуть під час двох зустрічей у Брюсселі – під час неформальної вечері 17-го червня та саміту ЄС наприкінці місяця.

Заступник директора Центру європейських реформ Ян Бонд у коментарі 24 Каналу запевнив, що фон дер Ляєн таки вдасться заручитися підтримкою євролідерів. За його словами, проблем усередині Європейської Ради не буде.

Водночас засновник Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн додав, що 13 урядів держав-членів ЄС очолюють члени "Європейської народної партії", тож фон дер Ляєн має здобути ще три додаткових "так", аби отримати кваліфіковану більшість в Єврораді.

Утім, реальні проблеми можуть виникнути не під час номінації, а під час затвердження її кандидатури в Європарламенті.

Аби Урсула фон дер Ляєн переобралась на другий термін, її має підтримати як мінімум 361 євродепутат. Під час свого виступу у ніч підрахунків результатів виборів у ЄП, Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність до переговорів про створення "альянсу" із соціал-демократами та лібералами від Renew Europe.



Урсула фон дер Ляєн / Фото GEERT VANDEN WIJNGAERT / SCANPIX

Чинна президентка ЄК хоче сформувати "проєвропейську та проукраїнську більшість". Згідно з математичними розрахунками, коаліція ЄНП, соціал-демократів та лібералів складатиметься близько із 400 депутатів. Цього мало б вистачити для затвердження фон дер Ляєн під час голосування у Європарламенті, але не всі представники вищезгаданих груп підтримують її кандидатуру.

Цікаво! Схожа ситуація вже була 5 років тому, коли під час голосування фон дер Ляєн ходила по лезу ножа, і перевищила лише на 9 голосів більше мінімальний поріг для затвердження.



Роланд Фройденштайн впевнений, що фон дер Ляєн має заручитися ширшою підтримкою, не обмежуючись трьома групами, аби отримати більшість голосів.

Манфред Вебер, лідер ЄНП, збирається розпочати переговори не лише з соціалістами та лібералами, але й з "зеленими". І я особисто сподіваюся, і навіть майже впевнений, що таким чином можна сформувати безпечну більшість, але гарантій немає,

– вважає експерт.

Аналітик Ян Бонд вважає, що Урсула фон дер Ляєн також може заручитися підтримкою крайніх правих із групи "Європейських консерваторів та реформістів", зокрема від партії "Брати Італії" Джорджії Мелоні. Втім за його словами, у разі підтримки від правих популістів, вона може втратити голоси з боку "зелених" і лібералів. Тепер найближчими тижнями в Брюсселі увага буде прикута до формування спеціальної коаліції, яка б мала затвердити переобрання фон дер Ляєн на другий термін. Політичні перемовини визначать, чи готова фон дер Ляєн співпрацювати із євроскептиками та позбавитися підтримки з боку лівих, або навпаки.

Роланд Фройденштайн вважає більш ймовірним сценарієм продовження повноваження Урсули фон дер Ляєн на посаді президентки ЄК. За його словами, раніше Еммануель Макрон пропонував "план Б" у ролі експрем’єра Італії Маріо Драгі. Утім, він не має підтримки серед ЄНП та іншої політичної сім’ї в Європарламенті. Тому в разі його висування на цю посаду, "малоймовірно, що він отримає парламентську більшість".

Як вибори в Європарламенті вплинуть на підтримку України?

Загалом у процесі схвалення рішень Європарламент не має значного впливу, коли мова йде про закордонні справи та оборону. Тому курс Євросоюзу щодо України формально не зміниться. Роланд Фройденштайн впевнений, що за результатами голосувань "стратегічних змін у геополітичних питань щодо війни в Україні та підтримки з боку Заходу не очікується".

Однак, і це важливо, Європарламент затверджує нового президента Єврокомісії та єврокомісарів, кожен із яких має свою сферу відповідальності. З огляду на ймовірне переобрання Урсули фон дер Ляєн, для України це є позитивним сигналом, оскільки під час першої каденції вона відзначилась проукраїнською позицією.

Попри те, що Європарламент не має впливу на закордонну політику ЄС, він разом з Радою ЄС узгоджує довгостроковий бюджет Євросоюзу. У своїй передвиборчій програмі Урсула фон дер Ляєн вказувала європейську оборону, як на один із ключових пріоритетів та навіть запропонувала створити посаду відповідного єврокомісара. Ян Бонд вважає, що під час створення нової багаторічної фінансової програми можуть виникнути проблеми через відсутність достатньої підтримки з боку популістів.

Традиційно є група країн, яка не хоче витрачати багато грошей в ЄС тому, вони будуть схильні голосувати проти подальшої бюджетної підтримки для оборони або для України. А якщо додати ще праві популістські партії з проросійськими поглядами, то можна отримати ще складнішу картину, коли ми говоримо про фінансову підтримку в наступному семирічному бюджетному періоді,

– пояснив Ян Бонд.

Вибори до Європарламенту – тривожний сигнал для Європи

І хоча після виборів не відбулося різкого розвороту курсу ЄС щодо України, не можна виключати, що цього не станеться у майбутньому. Вибори до Європарламенту стали своєрідним "барометром настроїв" всередині суспільства. У деяких державах-членах Євросоюзу популісти досягли особливого успіху. До прикладу, у Франції партія проросійської Ле Пен "Національне об'єднання" перемогла з відривом у 15% партію президента Макрона.

Провальними вибори стали й для німецького канцлера Олафа Шольца, чия урядова коаліція програла консервативній опозиції й отримала найгірший результат після Другої світової війни.

За результатами, в Німеччині переміг "Християнсько-демократичний союз" (Урсула фон дер Ляєн є членкинею цієї політсили), отримавши 30,3% голосів.

А соціал-демократи Шольца опинилися на третьому місці з 14,1%, поступившися ультраправій "Альтернативі для Німеччини", яка здобула 15,6%.



Співголова AfD Аліса Вайдель (ліворуч) і її соратник Тіно Хрупалла реагують на перші екзитполи після виборів до Європейського парламенту в Берліні, 9 червня 2024 року / Фото Ральф Гіршбергер / AFP

Зріст ультраправих також зафіксували в Австрії, де 25,7% здобула ультраправа Австрійська партія свободи.



Певну підтримку популісти отримали в Нідерландах та у Польщі – 17,7% за ультраправу Партію свободи Ґерта Вілдерса та 12,08% за польську "Конфедерацію".

І якщо на загальні результати виборів до Європарламенту ріст ультраправих в Європі фактично не вплинув, все одно це демонструє зміну настроїв суспільства на національному рівні. Зокрема, в разі продовження зростання популярності ультраправих, вони можуть здобути перемогу вже на національних виборах в державах-членах ЄС та сформувати уряди, які послаблять підтримку України в майбутньому.

Єдиним позитивним сигналом стало зниження популярності партії Орбана "Фідес". Цього року його політсила отримала найгірший результат в історії на виборах до Європарламенту, здобувши лише 44,52% підтримки. Таке пониження відбулося на фоні зростання впливу опозиціонера Петера Мадяра та його партії "Тиса". Мадяр та його політсила отримали 29,74% підтримки в Угорщині.

Роланд Фройденштайн вважає, що загальний зріст популярності ультраправих в Європі пов’язаний з тим, що "партії політичного центру припустилися помилок і їх потрібно виправляти".

Ці вибори можуть мати певну цінність як сигнал на майбутнє, але вони також можуть бути тривожним дзвінком для нинішніх національних урядів, щоб поліпшити свою роботу і краще комунікувати з виборцями,

– пояснює експерт.

Якщо уряди держав-членів звернуть увагу на ці "тривожні дзвінки", то вони ще мають шанс вплинути на результати майбутніх національних виборів.