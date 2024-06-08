Петер Мадяр зібрав десятки тисяч людей в останній демонстрації сили напередодні виборів до Європейського парламенту. Про це повідомляє Associated Press.

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У Будапешті пройшов масштабний мітинг

Петер Мадяр сподівається використати хороший результат на недільних виборах до Євросоюзу, аби просунути себе і свій рух до перемоги над Віктором Орбаном на наступних загальнонаціональних виборах.

Відомо, що такі вибори будуть проведені аж у 2026 році. Цікаво також, що Петер Мадяр зміг всього за декілька місяців створити в Угорщині найсильнішу на цей момент опозиційну партію.

Зокрема, колись інсайдер партії Орбана "Фідес", Мадяр швидко став відомим завдяки публічним звинуваченням у бік прем'єр-міністра та його союзників у корупції, а також антидемократичних тенденціях.

Під час мітингу Мадяр вернувся до натовпу, який заповнив площу Героїв у Будапешті, заявивши, що він і його рух побудують "більш красиву, мирну і щасливу країну" і покладуть край 14-річному перебуванню Орбана при владі.

Я був іскрою, яка запустила двигун змін,

– заявив він.

У своєму останньому зверненні до виборців перед виборами він заявив, що покладе край "пропаганді страху" Орбана і працюватиме на благо країни, де "немає ні лівих, ні правих, а є лише угорці".

Які шанси посунути Орбана

Згідно з останніми опитуваннями, "Фідес", ймовірно, отримає відносну більшість голосів на недільних виборах. Втім, партія Петера Мадяра "Повага і свобода" (TISZA) може набрати до 30%.

Зазначається, що це може спричинити втрату місць для "Фідес" серед 21 члена угорської делегації в законодавчому органі Європейського Союзу.

Цікаво, що TISZA здобула свою базу підтримки серед виборців, розчарованих як неліберальною формою правління Орбана, так і традиційними опозиційними партіями Угорщини.

Як з'ясувалося, вони виявилися нездатними кинути серйозний виклик правлінню популістського лідера ще з 2010 року.

Порушив питання російської окупації

Орбан звинуватив Мадяра у тому, що він та його прихильники "виступають за війну", однак той відкинув ці звинувачення.

У травневому інтерв'ю AP він недвозначно вказав на потенційні ризики, якщо Росії буде дозволено утримувати окуповані нею українські території, включно з Кримом, який Кремль загарбав ще у 2014 році.