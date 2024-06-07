Далеко не від усіх держав у Саміті миру візьмуть участь лідери. Це 24 Каналу зауважив політолог Ігор Рейтерович.

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"Там далеко не всі країни будуть представлені на найвищому рівні. Ми не ставили мету зібрати лідерів. На сьогодні 107 країн. Зібрати їх на 2 – 3 дні усіх на одному майданчику – це досить складна історія", – сказав він.

"Угорщина хоче обійти ситуацію"

Ігор Рейтерович зазначив, що спочатку Угорщина не хотіла брати участь у Саміті миру. Коли Петер Сіярто прибув до Росії, то заявив, що поїде. Однак також просував тезу "шкода, що там не буде Росії".

Вони не роблять якийсь демарш. Мабуть, розуміючи, що цей демарш буде сприйнятий, зокрема, на рівні ЄС. Інші європейські країни поставлять Угорщині дуже багато питань. А Будапешт й так не у дуже гарних відносинах з Євросоюзом у цілому. Думаю, вони вирішили обійти цю ситуацію та відправити делегацію,

– припустив він.

Однак українській дипломатії варто враховувати, що під час Саміту миру Петер Сіярто може вдатись до певних провокативних заяв. Однак добре, що Угорщина братиме участь.

Китай хоче бути лідером

На думку політолога, головна причина відмови Китаю брати участь у Саміті миру – геополітичні амбіції та бажання бути центром впливу. Річ у тім, що Пекін хоче бути лідером та бути присутнім там, де будуть обговорюватись питання, ідеї, ініціатором яких є він.

КНР не може зараз запропонувати таке, щоб 107 країн зібралося та сказало: "Так, нам ця ідея Китаю подобається". Тому вони вирішили просто не брати участі, а подивитися зі сторони. Бо вони поки не готові вийти з чимось таким, що вони зможуть довести до логічного завершення та сказати, що це їхня заслуга,

– вважає Ігор Рейтерович.

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