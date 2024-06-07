Далеко не от всех государств в Саммите мира примут участие лидеры. Это 24 Каналу отметил политолог Игорь Рейтерович.

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"Там далеко не все страны будут представлены на самом высоком уровне. Мы не ставили цель собрать лидеров. На сегодня 107 стран. Собрать их на 2 – 3 дня всех на одной площадке – это достаточно сложная история", – сказал он.

"Венгрия хочет обойти ситуацию"

Игорь Рейтерович отметил, что сначала Венгрия не хотела участвовать в Саммите мира. Когда Петер Сийярто прибыл в Россию, то заявил, что поедет. Однако также продвигал тезис "жаль, что там не будет России".

Они не делают какой-то демарш. Видимо, понимая, что этот демарш будет воспринят, в частности, на уровне ЕС. Другие европейские страны поставят Венгрии очень много вопросов. А Будапешт и так не в очень хороших отношениях с Евросоюзом в целом. Думаю, они решили обойти эту ситуацию и отправить делегацию,

– предположил он.

Однако украинской дипломатии следует учитывать, что во время Саммита мира Петер Сийярто может прибегнуть к определенным провокационным заявлениям. Однако хорошо, что Венгрия будет участвовать.

Китай хочет быть лидером

По мнению политолога, главная причина отказа Китая участвовать в Саммите мира – геополитические амбиции и желание быть центром влияния. Дело в том, что Пекин хочет быть лидером и присутствовать там, где будут обсуждаться вопросы, идеи, инициатором которых является он.

КНР не может сейчас предложить такое, чтобы 107 стран собралось и сказало: "Да, нам эта идея Китая нравится". Поэтому они решили просто не участвовать, а посмотреть со стороны. Потому что они пока не готовы выйти с чем-то таким, что они смогут довести до логического завершения и сказать, что это их заслуга,

– считает Игорь Рейтерович.

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