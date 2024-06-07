Далеко не от всех государств в Саммите мира примут участие лидеры. Это 24 Каналу отметил политолог Игорь Рейтерович.
К теме Венгрия объявила о своем решении относительно участия в Саммите мира: что заявили в МИД
"Там далеко не все страны будут представлены на самом высоком уровне. Мы не ставили цель собрать лидеров. На сегодня 107 стран. Собрать их на 2 – 3 дня всех на одной площадке – это достаточно сложная история", – сказал он.
"Венгрия хочет обойти ситуацию"
Игорь Рейтерович отметил, что сначала Венгрия не хотела участвовать в Саммите мира. Когда Петер Сийярто прибыл в Россию, то заявил, что поедет. Однако также продвигал тезис "жаль, что там не будет России".
Они не делают какой-то демарш. Видимо, понимая, что этот демарш будет воспринят, в частности, на уровне ЕС. Другие европейские страны поставят Венгрии очень много вопросов. А Будапешт и так не в очень хороших отношениях с Евросоюзом в целом. Думаю, они решили обойти эту ситуацию и отправить делегацию,
– предположил он.
Однако украинской дипломатии следует учитывать, что во время Саммита мира Петер Сийярто может прибегнуть к определенным провокационным заявлениям. Однако хорошо, что Венгрия будет участвовать.
Китай хочет быть лидером
По мнению политолога, главная причина отказа Китая участвовать в Саммите мира – геополитические амбиции и желание быть центром влияния. Дело в том, что Пекин хочет быть лидером и присутствовать там, где будут обсуждаться вопросы, идеи, инициатором которых является он.
КНР не может сейчас предложить такое, чтобы 107 стран собралось и сказало: "Да, нам эта идея Китая нравится". Поэтому они решили просто не участвовать, а посмотреть со стороны. Потому что они пока не готовы выйти с чем-то таким, что они смогут довести до логического завершения и сказать, что это их заслуга,
– считает Игорь Рейтерович.
Саммит мира в Швейцарии: главное
- Первый Саммит мира состоится 15 – 16 июня 2024 года в Швейцарии. Местом его проведения выбрали Бюргеншток, который расположен недалеко от швейцарского города Люцерн.
- Известно, что Китай отказывается участвовать в швейцарском Саммите, а также настаивает на своей "мирной формуле".
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать Глобальный саммит мира. По словам украинского лидера, Кремлю помогает в этом Китай. В то же время в КНР отвергают подобные обвинения.
- Венгрия будет представлена на конференции на уровне министра иностранных дел. В то же время Петер Сийярто высказался и об отсутствии России на саммите. По его словам, "реальных результатов можно ожидать, если все будут за столом переговоров".